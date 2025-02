La Giunta regionale, su proposta dell’assessore al Welfare, Guido Bertolaso, ha approvato la delibera contenente il Protocollo d’Intesa volto alla realizzazione dell’intervento di riqualificazione del Presidio Ospedaliero di Alzano Lombardo (BG). Il documento sarà stipulato tra Regione Lombardia, Provincia di Bergamo, Comunità Montana della Valle Seriana, Comune di Alzano Lombardo, ATS Bergamo e ASST Bergamo Est.

Progetto mira a migliorare l’accessibilità dei servizi sanitari

L’intervento infrastrutturale, riconosciuto di rilevanza strategica, si inserisce nel più ampio obiettivo della riorganizzazione della rete ospedaliera regionale. Il progetto mira a migliorare l’accessibilità dei servizi sanitari, ridurre i tempi di attesa, ottimizzare la distribuzione territoriale delle strutture e garantire una maggiore qualità e completezza dell’offerta sanitaria.

Piano prevede la costruzione, per fasi, di un nuovo complesso edilizio

Il piano prevede la demolizione progressiva degli attuali blocchi ospedalieri e la costruzione, per fasi, di un nuovo complesso edilizio. Durante tutto il periodo dei lavori sarà garantita la piena funzionalità dell’ospedale esistente, assicurando la continuità dell’assistenza ai pazienti.

Bertolaso: riqualificazione Ospedale Alzano Lombardo risponde a esigenza comunità

“La riqualificazione dell’Ospedale di Alzano Lombardo – ha detto l’assessore Bertolaso – è un intervento che va ben oltre la semplice ristrutturazione edilizia. È un impegno concreto verso una sanità più vicina ai cittadini, più efficiente e capace di rispondere con prontezza alle esigenze della comunità. Questo progetto rappresenta un modello di integrazione tra ospedale e territorio che vogliamo estendere a tutta la Lombardia. Ringrazio le istituzioni coinvolte per la collaborazione e l’impegno dimostrato, insieme stiamo costruendo il futuro della sanità lombarda”.

A coordinare le azioni sarà un gruppo di lavoro

La riqualificazione del Presidio Ospedaliero di Alzano Lombardo rientra in un contesto più ampio di revisione organizzativa dei presidi ospedalieri per acuti. Risponde alla riforma regionale di integrazione tra ospedale e territorio e alla necessità di valorizzare l’organizzazione in rete basata sull’intensità di cura. Attraverso il Protocollo d’Intesa, ciascuna delle parti coinvolte si impegna a portare avanti le attività di propria competenza. Il coordinamento delle azioni sarà garantito da un apposito gruppo di lavoro, costituito da un rappresentante per ciascuno degli Enti firmatari del protocollo.