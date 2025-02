Regione conferma i finanziamenti messi in campo per realizzare la Variante alla SP 2 Trivulzia tra Ponte Nave e Ponte San Pietro, nel Comune di Samolaco (SO). I fondi garantiti da Palazzo Lombardia ammontano complessivamente a 2,1 milioni di euro: 1.127.442 euro derivanti dal Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) e 1 milione di euro derivante dal Piano Lombardia.

Lo stabilisce una delibera della Giunta regionale approvata su proposta dell’assessore alle Infrastrutture e Opere pubbliche, Claudia Maria Terzi, di concerto con l’assessore agli Enti locali e Montagna, Massimo Sertori.

Assessore Terzi: Regione mantiene le promesse

“La nuova strada – sottolinea l’assessore Terzi – rappresenta un’opera di grande importanza per la Valchiavenna e per la Lombardia nel suo complesso, considerando che è ricompresa nell’elenco degli interventi per la messa in sicurezza degli itinerari regionali prioritari. Regione Lombardia mantiene le promesse e ribadisce lo sforzo economico finalizzato a rendere più efficiente e la viabilità del territorio valchiavennasco. La nuova Trivulzia – prosegue Terzi – costituirà un’alternativa alla SS 36 sia per il trasporto pesante sia per i transiti turistici. Il cantiere dell’infrastruttura è in corso e una volta ultimati i lavori migliorerà il collegamento verso i passi Spluga e Maloja e ridurrà il traffico di attraversamento dei centri abitati, con benefici per la sicurezza stradale e la qualità della vita dei residenti. L’intervento è oggi ancor più importante e urgente in relazione alle problematiche recentemente riscontrate su Ponte San Pietro”.

Assessore Sertori: sinergia tra enti

“Il nostro impegno per la comunità della Valchiavenna è costante e concreto – afferma l’assessore Sertori – ed è evidente anche sul tema della Variante alla Trivulzia, opera attesa da anni che è in corso di realizzazione proprio grazie al decisivo contributo regionale e alla proficua sinergia attivata con la Provincia di Sondrio. Per la valle la nuova opera stradale risponde alla necessità di avere una viabilità più fluida e funzionale e rappresenterà una svolta positiva anche rispetto alla gestione dei flussi turistici, nell’ottica di rendere sempre più vivibile e attrattivo il territorio”.

L’infrastruttura

La Variante alla SP 2 Trivulzia tra Ponte Nave e Ponte San Pietro prevede la realizzazione di un nuovo asse viario che rappresenterà un bypass ai centri abitati di Era e San Pietro, attualmente interessati da un intenso traffico di attraversamento. L’intervento ha inizio con una rotatoria sulla strada provinciale in corrispondenza dell’innesto con la SP dir C ‘Ponte Nave – SS 36’: il tracciato si sviluppa prevalentemente in affiancamento all’argine del fiume Mera e si conclude in corrispondenza di una seconda rotatoria a valle degli abitati di Era e San Pietro.

Risorse e cronoprogramma

Il costo complessivo dell’opera ammonta a 8,4 milioni, di cui 2.127.442 euro garantiti da Regione attraverso Piano Lombardia e fondi FSC e 6.272.557 euro stanziati dalla Provincia. Il cantiere è in corso, con soggetto attuatore la Provincia di Sondrio: la conclusione dei lavori, da cronoprogramma, è prevista entro il primo semestre del 2026.