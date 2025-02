Picchi: con ‘SCIvolare 2025’ confronto con atleti e giornata sulla neve

Avvicinare i giovani alle discipline invernali, educarli al rispetto per l’ambiente montano e diffondere i valori dello sport. Sono i punti cardine del progetto SCIvolare 2024/2025, promosso dal Comitato Regionale Alpi Centrali della Federazione Italiana Sport Invernali (FISI-CRAC) e sostenuto da Regione Lombardia.

Il sottosegretario alla Presidenza con delega ai Giovani e Sport, Federica Picchi, ha presentato il progetto, sottolineandone l’importanza. “Con questa iniziativa – ha aggiunto – vogliamo far conoscere ai più giovani la bellezza della montagna e dello sport invernale. Ma anche trasmettere loro valori fondamentali come il rispetto per l’ambiente, per le comunità locali e per il prossimo. SCIvolare 2024/2025 si pone, infatti, non solo come un progetto sportivo, ma anche come un’esperienza educativa e culturale. Vogliamo che lasci un’impronta positiva sui ragazzi, promuovendo uno stile di vita sano e responsabile”.

Il programma è rivolto alle scuole primarie e secondarie di primo grado della Lombardia e si sviluppa in tre fasi principali. La prima prevede incontri in classe, dove i giovani saranno sensibilizzati sui valori etici dello sport e sull’importanza della sicurezza e delle buone pratiche in montagna. A seguire, gli studenti avranno l’opportunità di ascoltare le testimonianze di atleti e campioni sportivi. Racconteranno le loro esperienze e offriranno ispirazione per affrontare con determinazione le sfide della vita. Infine, il progetto culmina con una giornata sulla neve, durante la quale i ragazzi potranno vivere in prima persona l’emozione delle discipline invernali.

Regione Lombardia copre i costi di trasporto

Uno degli aspetti più significativi di ‘SCIvolare 2024/2025’ è l’accessibilità. Grazie al sostegno della Regione Lombardia, sono stati stanziati fino a 10.000 euro per coprire i costi di trasporto verso le località sciistiche, garantendo così la partecipazione gratuita agli studenti, con un’attenzione particolare ai giovani con disabilità.

“Crediamo fortemente che investire sui giovani significhi investire sul futuro del nostro territorio – ha aggiunto Picchi. – Questo progetto è un esempio concreto di come lo sport possa diventare uno strumento di educazione, aggregazione e sviluppo personale, è un’occasione unica per unire apprendimento e divertimento”.

“Un ringraziamento speciale va all’assessore ai Trasporti, Franco Lucente, per il fondamentale supporto nell’organizzazione logistica e nel garantire l’efficienza dei trasporti verso le località montane – ha aggiunto il sottosegretario Picchi. – La sua collaborazione è stata determinante per assicurare che il progetto potesse raggiungere tutte le scuole interessate in modo efficace e inclusivo”.

Lucente: con SCIvolare 2025 grande opportunità in Lombardia

“L’accessibilità ai luoghi della montagna è un elemento chiave per avvicinare i giovani agli sport invernali e alla bellezza del nostro territorio – ha detto Franco Lucente, assessore ai Trasporti e Mobilità sostenibile – . Il nostro impegno è favorire gli spostamenti e la mobilità, garantendo risorse per un servizio di trasporto pubblico efficiente ed inclusivo. Ringrazio il sottosegretario Federica Picchi per aver promosso questa importante iniziativa e il Comitato Regionale Alpi Centrali della FISI per l’impegno nella diffusione della cultura sportiva. SCIvolare 2024/2025 rappresenta un’opportunità straordinaria per i ragazzi lombardi, che potranno vivere un’esperienza educativa unica, all’insegna dello sport, del rispetto per l’ambiente e della scoperta della montagna”. Ancora una volta, Regione Lombardia mette al centro le nuove generazioni e la valorizzazione del suo territorio.