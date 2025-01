Prevenzione e tutela del territorio al centro dell’incontro a Lecco tra assessori regionali Gianluca Comazzi (Territorio e Sistemi Verdi) e Romano La Russa (Sicurezza e Protezione Civile) con amministratori locali e i principali stakeholder. L’appuntamento ha rappresentato un’importante occasione di confronto con un focus particolare sulle buone pratiche da adottare in caso di emergenze ambientali e di sicurezza.

Durante la riunione, alla quale ha preso parte anche il consigliere regionale Giacomo Zamperini, gli assessori hanno ribadito le linee guida regionali per la gestione del territorio e la Protezione Civile. In particolare hanno sottolineato l’importanza di un lavoro sinergico tra Regione, enti locali e cittadini. Le tematiche affrontate hanno riguardato la prevenzione del dissesto idrogeologico, la gestione delle emergenze ambientali e la sicurezza del territorio, elementi fondamentali per garantire la tutela del patrimonio naturale e la sicurezza della popolazione.

Lecco, prioritarie prevenzione e tutela territorio

L’incontro si è rivelato un momento di grande utilità e interesse, permettendo di rafforzare la collaborazione tra istituzioni e attori locali. Le esperienze e le buone pratiche condivise hanno offerto spunti concreti per migliorare ulteriormente le strategie di intervento e prevenzione.

“La sicurezza e la Protezione Civile – ha detto l’assessore Romano La Russa – sono priorità assolute per Regione Lombardia. Questo incontro ci ha permesso di confrontarci direttamente con gli amministratori locali, ascoltando le loro esigenze e proponendo soluzioni concrete per migliorare la gestione delle emergenze e la tutela del territorio. La collaborazione tra istituzioni e territorio è essenziale per garantire un’azione efficace e tempestiva. Vogliamo promuovere il dialogo con i territori e replicheremo questa esperienza anche nelle altre province, coinvolgendo un numero sempre maggiore di amministratori locali. La collaborazione istituzionale rappresenta infatti un elemento chiave per affrontare con efficacia le sfide legate alla tutela del territorio e alla sicurezza dei cittadini”.

Lecco, circa 50 milioni per la difesa del suolo

“La difesa del suolo – ha dichiarato Gianluca Comazzi, assessore al Territorio e Sistemi verdi di Regione Lombardia – è una delle priorità della nostra agenda politica, come attestato dalle cospicue risorse che ogni anno destiniamo a questo ambito. Per i Comuni della provincia di Lecco, in particolare, abbiamo stanziato più di 4 milioni di euro per finanziare 8 interventi nel 2024 e circa 45 milioni per la realizzazione di 58 interventi negli ultimi cinque anni. Questi importanti stanziamenti consentiranno alle zone interessate di fare un passo avanti in termini di messa in sicurezza dei centri abitati e prevenzione dai rischi idrogeologici, con interventi che sia i sindaci sia gli abitanti dei comuni beneficiari attendevano da tempo”.