“Regione Lombardia è sempre al fianco del comparto universitario, delle nostre 15 Università lombarde, tra cui la Liuc che ci sta ospitando e che rappresentano un punto di riferimento”. Così il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana alla cerimonia di inaugurazione dell’anno accademico 2024-2025 dell’Università Carlo Cattaneo Liuc di Castellanza (Varese).

Università Liuc competenza e conoscenza basi per il domani

“Il futuro – ha proseguito – si fonda proprio sulla competenza, sulla conoscenza, l’innovazione, la ricerca, che nascono proprio dalle Università, da questi comparti, da questi luoghi, che sono dei ponti tra la società, l’industria, le attività produttive e i giovani”.

Guardare al futuro con ottimismo

Il presidente Fontana, ha poi invitato i giovani a guardare al futuro con ottimismo.

“Noi dobbiamo cercare di essere sempre più vicini ai giovani – ha spiegato – per far capire soprattutto che il futuro non è così negativo come magari si tende a raccontare. Il nostro impegno è fare in modo che i nostri territori ricomincino ad attrarre i cervelli che si sono allontanati e che sono andati all’estero, perché crediamo nel futuro della nostra Regione e nel futuro del nostro Paese”.

“Se oggi – ha concluso – una delle criticità è la crisi demografica, la bassa natalità, io credo che ciò dipenda sì da problemi sociali, ma anche e soprattutto dalla mancanza di fiducia nel futuro”.

Cerimonia inaugurale con tante autorità

Alla cerimonia di inaugurazione dell’anno accademico, oltre al governatore Fontana, hanno partecipato anche l’assessore regionale all’Università, Ricerca e Innovazione Alessandro Fermi, il sottosegretario alla Presidenza della Regione Lombardia con delega alle Relazioni internazionali ed europee Raffaele Cattaneo e il rettore dell’ateneo Anna Gervasoni.