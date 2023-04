Salvaguardare i livelli occupazionali e rilanciare l’azienda Siae Microelettronica utilizzando lo strumento del contratto di solidarietà.

Questo l’esito dell’incontro in Regione Lombardia tra parte datoriale e sindacale.

La Siae Microelettronica è un’importante azienda di Cologno Monzese che opera nel settore delle telecomunicazioni e aveva richiesto un intervento di Cigs (Cassa integrazione guadagni straordinaria) per crisi aziendale relativa alla totalità del personale.

Siae Microelettronica

Gli uffici regionali hanno seguito sin da subito la vertenza. La Siae, infatti, è una delle poche realtà italiane attive nel settore strategico delle telecomunicazioni; è un patrimonio di competenze che non può essere disperso.

“È un momento delicato – ha commentato l’assessore regionale all’Istruzione, Formazione e Lavoro Simona Tironi – per l’elettronica, la microelettronica e anche le Tlc in Lombardia. Nel Milanese e in Brianza in particolare, hanno la loro principale sede aziende come Micron, St Microelectronics, Fimer, Sk Hynix. Stiamo seguendo con grande attenzione l’evoluzione della situazione, anche in collaborazione con l’assessore Guido Guidesi e con il Ministero delle Imprese e Made in Italy”.

“Si è trattato di un felice esempio di collaborazione tra le parti sociali a tutela dell’occupazione e del tessuto industriale – ha concluso l’assessore Tironi – che sosterremo con il nostro strumento di politica attiva nato ad hoc per sostenere i contratti di solidarietà e che prevede un finanziamento per la formazione, un sostegno ai lavoratori e una premialità all’azienda”.

Contratto di solidarietà

Regione Lombardia, su richiesta delle parti, terrà incontri di monitoraggio sull’attuazione del contratto di solidarietà e sosterrà i lavoratori interessati tramite gli strumenti di politica attiva disponibili sul territorio lombardo, in particolare ai sensi della legge regionale 21/2013 di sostegno agli accordi e contratti di solidarietà.