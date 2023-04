Premio Brera, Magoni: sport pilastro fondamentale attività regionali

Una serata straordinaria al Teatro ‘Dal Verme’ di Milano per la cerimonia di consegna del premio Gianni Brera ‘Sportivo dell’anno XX edizione’. Il riconoscimento è nato nel 2001 per ricordare l’insegnamento di ‘Giuanfucarlo’, per far rivivere i suoi racconti, il suo sport e il suo mondo.

Alla serata, condotta dal giornalista Mino Taveri, è intervenuto il sottosegretario con delega Sport e Giovani di Regione Lombardia, Lara Magoni, portando i saluti del presidente Attilio Fontana. Magoni ha ricordato lo sport come pilastro fondamentale delle attività regionali. A lei l’onore di premiare il campione di Spada, Federico Vismara, e due società di calcio, Monza e Cremonese.

“Ho chiesto al pubblico presente di abbracciare con entusiasmo il presidente della Cremonese, Paolo Rossi – ha ricordato Magoni – perché portasse alla squadra tutta la grinta necessaria per combattere fino alla fine questa difficile sfida in serie A. Sono cinque su venti le squadre lombarde presenti nel massimo campionato. La Lombardia è protagonista da sempre nel mondo dello sport in tutte le discipline sportive”.

Premio Brera a presidente del Coni per successi olimpici

Il riconoscimento, in ricordo dell’indimenticabile giornalista e scrittore, è andato anche al presidente del Coni, Giovanni Malagò, in rappresentanza di tutti i grandi successi olimpici.