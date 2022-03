Nel 2019 in Lombardia 32.560 incidenti con lesioni. Su sicurezza stradale Regione in prima linea

“Nel 2019, ultimo anno pre pandemia, nella nostra regione, si è registrata una media giornaliera di 89 incidenti stradali con lesioni alle persone, per un totale di 32.560 sinistri, che hanno causato 438 morti e 44.400 feriti. Numeri impressionanti che vanno analizzati profondamente ed attentamente per poter risalire alle reali cause che li hanno determinati”.

Lo ha detto l’assessore regionale alla Sicurezza, Immigrazione e Polizia locale, Riccardo De Corato, intervenuto a Cologno Monzese (MI) al seminario su ‘infortunistica stradale, dalla teoria alla pratica di un sinistro stradale complesso con esiti mortali’. Appuntamento organizzato dall’Anvu (Associazione professionale Polizia locale d’Italia).

Prevenzione e la formazione in Regione, importante per sicurezza stradale

“Come Regione Lombardia – ha aggiunto – siamo molto sensibili alle tematiche di sicurezza stradale. Pubblichiamo continuamente bandi per finanziare interventi infrastrutturali su tutto il territorio lombardo. La chiave è sempre una: prevenire.

La prevenzione si può e si deve fare attraverso la formazione, l’informazione e la sensibilizzazione. Realizziamo ogni anno numerose iniziative e progetti di formazione”.

“Il manuale ‘Guidare chi guida’, lo abbiamo redatto, in collaborazione con Automobile Club Milano e INAIL Lombardia, per tutti i responsabili del servizio di prevenzione e protezione, rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e medici competenti. In questo manuale sono riportate indicazioni e suggerimenti sulle modalità dell’utilizzo dell’auto in sicurezza. Sono stati anche avviati anche corsi di formazione in presenza, presso la sede di Regione Lombardia”.

Monitoraggio incidenti con visualizzatore geografico

“Fondamentale – ha evidenziato l’assessore regionale alla Sicurezza – è il monitoraggio dell’incidentalità. Regione Lombardia, in collaborazione con la società ARIA ha, a questo scopo, sviluppato un visualizzatore geografico denominato ‘GEO MIS’. L’applicativo permette, infatti, di monitorare ed analizzare gli incidenti allo scopo di analizzare il fenomeno, poter efficacemente realizzare azioni di sensibilizzazione e campagne informative mirate e supportare le azioni degli operatori sulle strade”.

L’assessore al termine ha ringraziato tutti i partecipanti al convegno e ringraziato il corpo di Polizia locale “che quotidianamente cerca di prevenire comportamenti scorretti sulle nostre strade vigilando intensamente per far rispettare le norme del codice della strada”.

mac