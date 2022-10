Sicurezza su treni e autobus, accordo tra Regione e prefettura Varese

Sicurezza su treni e autobus, a supporto di Polizia e Carabinieri, anche la Polizia locale. Accordo tra Regione e Prefettura di Varese.

L’assessore alla Sicurezza, Immigrazione e Polizia locale, Romano La Russa, ha sottoscritto, in Prefettura a Varese, l’accordo finalizzato a rafforzare la sicurezza sui treni, nelle Stazioni e sugli autobus della provincia di Varese, anche attraverso il supporto delle Polizie locali.

Progetto sperimentale

L’iniziativa, approvata dalla Giunta nei giorni scorsi su proposta dell’assessore La Russa, sarà attuata in via sperimentale e fa seguito all’iniziativa della provincia di Lecco.

“L’utilizzo delle Polizie locali anche per questo servizio nell’esperienza lecchese – ha commentato il presidente della Regione, Attilio Fontana – ha permesso di incrementare la sicurezza, grazie a specifici servizi per il controllo del territorio, contrastando anche i numerosi atti vandalici che venivano commessi”.

La Russa: aumentata sicurezza con agenti Polizia locale su treni e bus a Varese a supporto di Polizia e Carabinieri

“Dopo la positiva esperienza del progetto regionale avviato con la prefettura di Lecco – ha spiegato l’assessore regionale alla Sicurezza Romano La Russa – che ci ha consentito di aumentare i servizi su treni e stazioni e diminuire gli episodi delinquenziali in quella tratta, lo riproponiamo con la prefettura di Varese. Novità della nuova edizione dell’accordo, è che gli agenti circoleranno, oltre che sui treni, anche a bordo degli autobus. Mezzi in cui sempre più frequentemente si registrano episodi di microcriminalità. Sarà ancor più determinante pertanto il supporto della Polizie locali dei territori che affiancheranno Carabinieri e Polizia”.

Risposta a cittadini e personale viaggiante

“Confidiamo dunque – ha continuato l’assessore La Russa – anche in questo caso, nella buona riuscita dell’accordo. Un maggiore presidio sui mezzi di trasporto e una maggiore vigilanza sono una risposta importante e concreta. Soprattutto adesso in tempi piuttosto critici dal punto di vista della sicurezza, messa sempre più a rischio dall’aumento di episodi di criminalità che vedono quasi sempre protagonisti extracomunitari. Risposta seppur ancora parziale, per i viaggiatori, per il personale viaggiante e per l’intera cittadinanza”.

Sicurezza treni e bus in provincia di Varese: da Regione 30.000 euro ai Comuni per servizi aggiuntivi

L’accordo è stato siglato, oltre che da Regione Lombardia, anche dalla prefettura di Varese, da Trenord, Rfi, Ferrovie Nord e dai Comuni capofila di Varese e Busto Arsizio. Il finanziamento è della Regione pari a 30.000 euro, destinati ai Comuni del comprensorio. Somma che quindi andrà ad incrementare le risorse erogate per il pagamento dei servizi agli agenti di Polizia locale.