Promuovere tra i giovani la cultura della sostenibilità e della sicurezza sul lavoro. Questo l’obiettivo delle sei iniziative formative che la Fondazione AiFOS realizzerà entro dicembre 2027 in seguito all’adesione al Protocollo di Regione Lombardia per lo sviluppo sostenibile firmato sabato 8 marzo 2025 dal presidente Paolo Carminati e dell’assessore regionale all’Ambiente e Clima, Giorgio Maione. Il progetto è rivolto a studenti delle scuole superiori, diplomati, universitari, neolaureati, giovani professionisti. Attraverso premi, corsi e iniziative, viene offerta l’opportunità di fare formazione su sicurezza, sostenibilità e innovazione, preparando le nuove generazioni alle sfide del mondo del lavoro.

Maione: siamo eccellenza internazionale su economia circolare

“La formazione continua – ha sottolineato Maione – contribuisce a diffondere una nuova cultura della sostenibilità, declinata nelle accezioni ambientale, economica e sociale. La Lombardia è riferimento internazionale in tanti ambiti, a partire da quello dell’economia circolare, e il dialogo e la collaborazione con le realtà territoriali ci permette di calibrare gli interventi per ottenere risultati sempre migliori.

“Ringrazio Fondazione AiFOS per aver sottoscritto il Protocollo – ha concluso – insieme a tutte le realtà che hanno aderito possiamo scrivere il futuro verde della Lombardia”.

Il Protocollo per lo sviluppo sostenibile

Il Protocollo lombardo per lo sviluppo sostenibile rappresenta una piattaforma di dialogo tra Regione e gli attori del territorio sui temi della sostenibilità, con lo scopo di mantenere sempre aggiornate le politiche di Regione in considerazione del punto di vista dei diversi attori e coordinare un’azione di sistema verso gli obiettivi di sviluppo sostenibile.

Le oltre sessanta organizzazioni aderenti, tutte portatrici di interessi pubblici o collettivi, sono invitate a presentare un programma di impegni per il coinvolgimento del territorio nell’attuazione degli obiettivi e a rendere conto dei progressi ogni anno. Il momento che dà voce ai sottoscrittori e alle loro esperienze è il Forum regionale per lo sviluppo sostenibile, che permette di confrontarsi annualmente con la Giunta regionale sulle prospettive per una Lombardia sostenibile.

Carminati (Fondazione AiFOS): iniziativa con Lombardia su formazione e sostenibilità

“Attraverso formazione e sensibilizzazione – ha sottolineato Carminati – abbiamo l’ambizione di preparare le nuove generazioni a un futuro più consapevole, sicuro e responsabile. Vogliamo creare sinergie tra istituzioni scolastiche, giovani e aziende. Attraverso una serie di iniziative annuali o pluriannuali, promuoviamo la cultura della prevenzione e della responsabilità. Prepariamo così i giovani ad affrontare le sfide del futuro in un mondo in continua evoluzione”.

Fondazione AiFOS

La Fondazione AiFOS nasce nel 2016 dalla volontà dei soci Fondatori, AiFOS, Associazione Italiana Formatori ed Operatori della Sicurezza sul Lavoro e AiFOS Service Società Cooperativa, con l’obiettivo di dar vita a una realtà filantropica attenta ai temi di promozione della cultura della salute, della sicurezza e del benessere negli ambienti di vita e di lavoro.