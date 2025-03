Sono prossimi alla conclusione, con un anticipo di quasi un anno rispetto alla scadenza – fissata dal PNRR a marzo 2026 – i due cantieri nelle case Aler situati a Dalmine (BG), attivati grazie ai finanziamenti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza nell’ambito della ‘Missione Lombardia’, il piano per il rilancio delle politiche abitative che a Bergamo e provincia sta muovendo investimenti complessivi per 109 milioni di euro di cui 53,4 milioni per la cura del patrimonio.

Case Aler a Dalmine: investimento di 6 milioni di euro

A verificare lo stato di avanzamento dei lavori l’assessore alla Casa e Housing sociale di Regione Lombardia, Paolo Franco, in visita ai cantieri di via Papa Giovanni XXIII, via Guzzanica e via delle Gardenie. Presenti anche il presidente e dal direttore generale di Aler Bergamo, Lecco e Sondrio, Corrado Zambelli e Corrado della Torre.

Le opere di riqualificazione a Dalmine, per un investimento complessivo di 6 milioni di euro, hanno riguardato l’efficientamento sismico ed energetico di 63 alloggi, divisi in due lotti: il primo include 30 alloggi situati al civico 7 di via Papa Giovanni XXIII, mentre il secondo comprende 33 unità abitative distribuite tra via Guzzanica (n. 3) e via delle Gardenie (n. 3-7).

Fine lavori previsto per aprile 2025

Il completamento dei lavori, avviati il 30 giugno 2024, è previsto per aprile 2025, molto in anticipo rispetto al cronoprogramma. In entrambi i lotti sono già state ultimate le opere di miglioramento sismico degli edifici, la realizzazione del cappotto termico e l’installazione degli impianti (fotovoltaico, di riscaldamento, elettrico e della ventilazione) e dei serramenti, ed è in via di completamento il rifacimento delle pavimentazioni esterne.

Franco: miglioriamo la qualità di vita dei cittadini

“L’intervento di Dalmine – ha evidenziato l’assessore regionale Paolo Franco – è la dimostrazione di come la ‘Missione Lombardia’ sia in grado di generare benefici tangibili per i territori coinvolti. Attraverso il piano casa regionale siamo riusciti a convogliare le risorse su importanti progetti di riqualificazione che migliorano la qualità della vita dei cittadini. Un cambio di passo ben visibile qui a Dalmine come in altre realtà su cui stiamo intervenendo”.

“La ‘Missione Lombardia’ sta funzionando perché allo stanziamento dei fondi affianchiamo il puntuale monitoraggio dei cantieri. Questi lavori vanno seguiti passo dopo passo per garantire efficienza nella realizzazione e rispetto delle tempistiche. Da buoni bergamaschi a volte riusciamo, come in questo caso, a completare le opere in anticipo sul cronoprogramma preventivato”.

Opportunità reali per il territorio

“Sono molto soddisfatto della celerità e professionalità – ha dichiarato il presidente di Aler Bergamo, Lecco e Sondrio, Corrado Zambelli – con le quali si sono portati avanti questi cantieri. Gli interventi rappresentano un esempio concreto di come ambiziosi progetti possano trasformarsi in opportunità reali per il territorio e la sua comunità”.

“L’intervento di riqualificazione di Dalmine si sta avviando alla conclusione e in primis migliora la qualità degli edifici. Poi risponde anche al bisogno di sicurezza e sostenibilità, fondamentali per il benessere degli inquilini. Con il fondamentale sostegno di Regione Lombardia, il nostro impegno è quello di continuare su questa strada già tracciata. Puntiamo a rendere gli spazi abitativi sempre più moderni, efficienti e sicuri”.