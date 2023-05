Stagione Piccolo Teatro 2023-2024, Caruso: è modello di dialogo con città

L’assessore alla Cultura di Regione Lombardia, Francesca Caruso, ha partecipato, mercoledì 24 maggio, alla conferenza stampa di presentazione della stagione 2023-2024 del Piccolo Teatro di Milano.

Stagione 2023-2024 del Piccolo Teatro: un cartellone ricco

“Un cartellone molto ricco – ha commentato l’assessore – che vede tra le varie iniziative percorsi di avvicinamento a nuove tipologie di pubblico: il teatro esce dai luoghi classici della cultura per incontrare anche le periferie”. “E proprio questo dialogo aperto con la città – ha proseguito – rappresenta nel modo migliore uno dei punti fermi del modo d’agire di Regione Lombardia. La cultura, per essere apprezzata e fruita non solo dagli appassionati, deve uscire da quegli spazi che tradizionalmente si associano a essa”.

“Il Piccolo – ha aggiunto l’assessore Caruso – pone tra i propri obiettivi quello del contrasto al disagio sociale, arrivando a raggiungere le periferie e contesti insoliti per uno spettacolo teatrale. Siamo fermamente convinti che la cultura sia l’antidoto più efficace contro il disagio sociale, soprattutto giovanile”.

Progetto studenti per il teatro del futuro

Nell’esprimere i complimenti al Piccolo, l’assessore ha rivolto una riflessione finale al progetto dedicato agli studenti. “Per la prima volta – ha detto -, i quartieri di Milano vedranno un corso-laboratorio di introduzione al teatro, tra pratica, storia e teoria. È questo un modo più incisivo per raggiungere potenziali spettatori che, ci auguriamo, diventino anche protagonisti delle scene teatrali. Dentro e fuori i teatri”.