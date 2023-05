Emilia-Romagna, lutto nazionale. Palazzo Pirelli illuminato per solidarietà

“Un doveroso momento di riflessione che deve servire anche per continuare ad alimentare l’attenzione verso le popolazioni colpite dall’alluvione. Per questo, Regione Lombardia, nel giorno in cui è stato proclamato il lutto nazionale, ha deciso, con un’azione simbolica, di illuminare la sera di mercoledì 24 maggio la sede di Palazzo Pirelli con la scritta ‘Forza E-R’“. Lo comunica da Bruxelles, dove è impegnato per una missione istituzionale, il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana. “Solidarietà, è questa, più di ogni altra, la parola d’ordine per mantenere forte il sostegno comune verso chi, in Emilia-Romagna, è in forte difficoltà. E la decisione di ‘accendere’ Palazzo Pirelli va proprio in questa direzione”.