“La Lombardia è il fulcro dell’innovazione. Qui nascono i brevetti e le startup perché il sistema lombardo crea le condizioni ideali per lo sviluppo e la ricerca. Mind è un distretto urbano di innovazione unico in Italia e in Europa: siamo un territorio attrattivo e punto di riferimento internazionale”. Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, nel corso della conferenza stampa di presentazione dei risultati di Berkeley SkyDeck Europe Milano, il progetto promosso e sostenuto da Regione Lombardia e Fondazione Cariplo e avviato nel 2022 dall’acceleratore dell’Università di Berkeley UC Berkeley SkyDeck, dall’hub di innovazione italiano Cariplo Factory e dal gruppo internazionale di real estate Lendleasea per accompagnare la crescita di startup selezionate nel triennio di attività 2022-2024, garantendo anche il collegamento con operatori finanziari qualificati, in grado di supportare lo sviluppo delle iniziative imprenditoriali attraverso investimenti in equity.

2.578 candidature da ogni parte del mondo, 36 startup accompagnate nella crescita, provenienti da Argentina, Armenia, Francia, Germania, Israele, Italia, Messico, Svizzera, Ucraina, UK, USA, che hanno ricevuto investimenti dal programma per 5,2 milioni di euro e raccolto più di 4 milioni di euro tra investitori esterni e grant.

Sono questi risultati, a quasi due anni dall’avvio, di Berkeley SkyDeck Europe Milano, il progetto sostenuto da Regione Lombardia e Fondazione Cariplo, attraverso la mobilitazione di risorse per 2,75 milioni di euro, con l’obiettivo di scoprire e supportare i migliori talenti imprenditoriali tramite lo sviluppo di un programma di accelerazione top-notch che coinvolge scienziati, leader aziendali, esperti di tecnologia e investitori dell’ecosistema italiano, europeo e americano.

Con SkyDeck Europe, inoltre, i soggetti istituzionali si pongono l’obiettivo di trasferire competenze e best practices internazionali nei confronti dei principali attori del sistema lombardo della ricerca e innovazione.

Guidesi: la Lombardia attrae investimenti

Alla conferenza stampa, che si è tenuta a Palazzo Pirelli, ha partecipato anche l’assessore allo Sviluppo economico, Guido Guidesi: “La Lombardia è la ‘Casa delle Idee’ e grazie a SkyDeck Europe è diventata la ‘Casa delle Idee’ di tutto il mondo. I dati del progetto, infatti, confermano la capacità della Lombardia di attrarre investimenti e idee innovative. Il ‘sistema lombardo’, con la formula vincente pubblico-privato, continua ad anticipare i tempi e vincere le sfide del futuro”.

Tra i dati più rilevanti di questi primi due anni di attività emerge il contributo del programma alle startup sotto diversi aspetti. A distanza di 6 mesi dalla fine del percorso, infatti, queste imprese hanno quasi raddoppiato la forza lavoro, aumentato di circa il 70% il numero dei loro clienti e incrementato in media di due punti il loro livello di maturità tecnologica (misurato attraverso l’indice TRL, Technology Readiness Levels, che è salito da 5 a 7, su una scala che va da un minimo di 1 a un massimo di 9).

Il ruolo di Mind

L’acceleratore dell’Università di Berkeley UC Berkeley SkyDeck, l’hub di innovazione italiano Cariplo Factory e il gruppo internazionale di real estate, infrastrutture e rigenerazione urbana Lendlease selezionano le startup in diversi ambiti, tra cui life science, aerospace, energy, industry 4.0, circular economy, agrifood. Le giovani imprese hanno poi la possibilità di confrontarsi con uno dei migliori acceleratori al mondo e di accedere a un programma di accelerazione di 6 mesi, che si svolge in parte a Berkeley e in parte a Milano, nel contesto di Mind – Milano Innovation District, il distretto dell’innovazione voluto da Arexpo, la società che ha anche concretamente sostenuto sin dall’inizio la possibilità che proprio Mind fosse la sede europea dell’acceleratore dell’Università di Berkeley.

“Skydeck Europe – ha dichiarato Igor De Biasio, amministratore delegato di Arexpo – è certamente una straordinaria vetrina per Mind e come Arexpo ci siamo molto impegnati perché l’acceleratore dell’Università di Berkeley scegliesse proprio il Milano Innovation District per la sua unica sede fuori dagli Stati Uniti superando la concorrenza di molte città europee. I risultati ci hanno dato ragione e dimostrano che quando proponiamo progetti di alto livello possiamo attrarre eccellenze da ogni parte del mondo”.

Il bando con le università lombarde

Ogni startup è seguita da 3 mentor (due europei e uno statunitense), beneficia di 55 workshop e ha accesso a un network internazionale di investitori. Di fondamentale importanza è l’attivazione delle competenze, dei laboratori e dei network dell’ecosistema locale di università selezionate attraverso il bando promosso da Fondazione Cariplo: Politecnico di Milano, Università degli Studi di Milano, Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM, Università degli Studi del Piemonte Orientale ‘Amedeo Avogadro’, Università degli Studi dell’Insubria, Istituto Universitario di Studi Superiori Pavia e Università degli Studi di Bergamo.

Infine, le startup selezionate beneficiano anche di un investimento di 145.000 euro da parte del fondo di investimenti collegato al programma e hanno l’opportunità di presentare il proprio progetto a un network di investitori internazionali.

Collaborazione tra enti e istituzioni

“Siamo molto orgogliosi dei risultati raggiunti – ha commentato Giovanni Azzone, presidente Fondazione Cariplo – Questa azione, avviata insieme a Regione Lombardia e ad altri prestigiosi partners internazionali, rappresenta una modalità innovativa per una fondazione come Cariplo che agisce con diverse modalità per lo sviluppo del territorio e delle nostre comunità. Non c’è dunque solo la tradizionale attività filantropica, con il sostegno agli enti non profit, ma altre collaborazioni che necessariamente si allargano ad ambiti che permeano il tessuto economico e sociale in cui agiamo. E’ fondamentale per noi collaborare con le istituzioni, come la Regione e le università, e le aziende, in un ecosistema in grado di creare quelle condizioni abilitanti per l’innovazione”.

Aziende con alto potenziale

“Abbiamo fondato SkyDeck Europe – ha affermato Caroline Winnett, Executive Director di Berkeley SkyDeck – nella speranza di creare un programma che potesse essere il principale acceleratore europeo per startup in grado di cambiare il mondo. Siamo orgogliosi di continuare a supportare startup internazionali ed entusiasti di valutare le candidature a questa nuova call, al fine di trovare le aziende con il più alto potenziale per cambiare i loro settori e persino il mondo”.

Contaminazioni virtuose

“Siamo estremamente soddisfatti dei risultati di SkyDeck Europe – ha commentato Carlo Mango, consigliere delegato di Cariplo Factory – che, dopo due anni, è ormai un punto di riferimento nell’ecosistema dell’innovazione europeo e internazionale, contribuendo allo sviluppo del distretto Mind e, in generale, del nostro territorio. È la dimostrazione che l’ecosistema italiano può essere attrattivo per realtà innovative ad alto potenziale provenienti da tutto il mondo, grazie alle dinamiche di contaminazione virtuosa tra le startup, le imprese locali e i nostri atenei”.

Il contributo di Regione Lombardia

“Gli ottimi risultati a soli tre anni dall’avvio del progetto – ha commentato Andrea Ruckstuhl Ceo Europe di Lendlease – confermano che portare il primo acceleratore accademico no profit al mondo, fuori dalla Università della California Berkeley, in Italia, proprio a Mind – il Milano Innovation District che stiamo realizzando nell’area che ospitò Expo 2015 – è stata un’intuizione lungimirante. Un’idea resa possibile grazie al fondamentale contributo di Regione Lombardia e Fondazione Cariplo, che con noi hanno visto un’ulteriore opportunità di sviluppo, un’ancora chiave nell’ecosistema dell’innovazione in grado di catalizzare competenze, risorse, imprese in sinergia con le nostre Università. Con l’orgoglio di questi risultati Lendlease conferma ancora una volta l’impegno, accanto ai nostri partner e, la fiducia in questo progetto, che è un pilastro nella nostra visione del Mind”.

A questo link le SLIDE SKYDEC_def illustrate in conferenza stampa.

doz