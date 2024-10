Florovivaismo. Beduschi: imprese lombarde pensano al verde futuro

L’assessore all’Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste, Alessandro Beduschi, ha partecipato, giovedì 10 ottobre, a Canneto sull’Oglio (Mantova), all’apertura dell’evento ‘Il verde del futuro’, veri e propri stati generali del settore del florovivaismo lombardo organizzati dal Coldiretti Mantova e dal Distretto PlantaRegina.

Stati generali florovivaismo lombardo

“Il settore florovivaistico lombardo – ha commentato Beduschi – nel 2023 ha raggiunto il valore di circa 277 milioni di euro e rappresenta circa il 9% del totale nazionale. Tutto questo è frutto del lavoro di 6.500 imprese tra vivai e aziende specializzate nei servizi del verde, con oltre diciottomila occupati. Per questo, oggi è stato importante discutere delle prospettive di un comparto strategico, anche alla luce della recente Legge Delega che introduce importanti novità”.

L’obiettivo della nuova normativa

Durante il convegno, l’assessore ha sottolineato come la nuova normativa si ponga l’obiettivo di dare finalmente un quadro chiaro e definito al comparto. E miri a valorizzare il florovivaismo lombardo attraverso strumenti adeguati e politiche di sviluppo che favoriscano l’innovazione e la sostenibilità. “È fondamentale – ha aggiunto Beduschi – supportare le nostre imprese con iniziative mirate, che possano accompagnare il comparto verso una crescita sostenibile e competitiva, valorizzando anche il ruolo dei giovani e delle nuove tecnologie nel rinnovare le nostre tradizioni”.

Formazione professionale e ricerca

Nel corso dell’evento è emersa anche l’importanza della formazione professionale e della ricerca. Si tratta, infatti, di elementi chiave per affrontare le sfide future del settore e garantire un elevato standard qualitativo dei prodotti lombardi. Aspetti sempre più richiesti sia a livello nazionale che internazionale.

Occorre pensare in grande

“Occorre pensare in grande – ha concluso l’assessore Beduschi – e guardare alle opportunità di espansione che il mercato globale ci offre, rafforzando al contempo l’identità e l’eccellenza del nostro florovivaismo. Per questo, ribadisco l’impegno della Regione Lombardia a sostenere le imprese con strumenti adeguati per favorire la crescita di un settore dalle grandi potenzialità”.