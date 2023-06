Stazione di Mariano Comense, avviati i lavori di manutenzione

“Anche la stazione di Mariano Comense, sulla linea Milano-Asso di Ferrovienord, sarà rimessa a nuovo. Hanno preso il via i lavori per il rifacimento degli spazi esterni; il tutto seguendo le nuove linee guida, che nei mesi scorsi abbiamo approvato in Giunta regionale”. Ad annunciarlo è Claudia Maria Terzi, assessore a Infrastrutture e Opere pubbliche di Regione Lombardia.

“Questo intervento – spiega – rientra nel più ampio progetto di rifacimento di 29 stazioni sulle linee Milano-Asso e Saronno-Como, finanziato da Regione Lombardia con 11,5 milioni di euro e che prevede interventi su coperture, facciate, serramenti, sale d’attesa, sottopassi pedonali e rampe di accesso, pensiline, e lavori volti a migliorare l’accessibilità delle stazioni”.

Non solo i lavori presso la stazione di Mariano Comense

“Siamo molto soddisfatti di come sta procedendo il piano di rifacimento – ha aggiunto Terzi -. Ha già permesso il completamento degli interventi di manutenzione in 2 stazioni e di avviare i lavori in altre 10. L’obiettivo è portare a termine gli interventi nel 2024, consegnando ai cittadini lombardi e agli utenti stazioni maggiormente accessibili e più confortevoli e sicure”.