“Plaudo all’iniziativa. Un intervento che, come Regione Lombardia, invochiamo da tempo e che ci auguriamo possa riguardare anche altri Comuni lombardi e un ulteriore rafforzamento di presenze nella città di Milano”. Così il presidente della Regione, Attilio Fontana, sui profili social, commenta l’annuncio del ministro Piantedosi sul ritorno, a partire da settembre 2023, a Monza così come a Ferrara e Pisa, dei presìdi di ‘Strade sicure‘ anche in Lombardia.

“L’Esercito al fianco di Carabinieri, Polizia, Guardia di Finanza e Polizia locale, ai quali rinnovo il più ringraziamento per l’impagabile lavoro che garantiscono ogni giorno, contribuirà a elevare il livello di sicurezza reale e percepita” conclude il presidente Fontana.