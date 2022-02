Svolgeranno una work experience di 5 giorni

Rizzoli: investiamo sul futuro per accrescere competenze

40 studenti di Bergamo, allievi della fondazione Jobs Academy faranno una work experience di 5 giorni all’Expo di Dubai.

Sono infatti decollati dall’aeroporto di Milano Malpensa diretti a Dubai 40 giovani Talenti di Fondazione JobsAcademy (JAC), Istituto Tecnico Superiore per le nuove tecnologie per il Made in Italy con sede a Bergamo. I ragazzi faranno una work experience di 5 giorni in Expo Dubai 2020.

Specialisti di marketing internazionale

La work experience, patrocinata da Regione Lombardia, è parte integrante del percorso International Marketing Management di JAC finalizzato alla formazione di specialisti di marketing internazionale con capacità manageriali sofisticate e trasversali. Prevede una fase preparatoria, un’esperienza a carattere internazionale e una di simulazione d’impresa nella fase di follow up.

Attraverso l’osservazione e la partecipazione diretta ad Expo Dubai 2020, i talenti metteranno in pratica e acquisiranno le tecniche di marketing sui mercati internazionali. Inoltre lavoreranno alle strategie di sviluppo commerciale in nuovi Paesi. Potranno anche implementare tools di marketing digitale, sperimentandosi in processi comunicativi e relazionali di alto livello.

Il governatore Fontana: esperienze utili per nostri giovani

Un’iniziativa salutata con entusiasmo dal presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana che, proprio questa mattina, a Palazzo Lombardia, ha ricevuto la visita del ministro dell’Economia degli Emirati Arabi Uniti Abdullah Bin Touq AlMarri. “Ho visitato personalmente l’Expo di Dubai – sottolinea il governatore della Lombardia – e sono convinto che i nostri giovani possano vivere un’esperienza di respiro internazionale molto utile allo sviluppo delle loro competenze”.

“Senza dimenticare – prosegue – che il nostro ‘fuori-Expo’ all’Innovation House di Dubai Marina, coordinata insieme a Fondazione Politecnico e Politecnico di Milano è sempre aperta a chi voglia offrire il suo contributo di idee e progetti per una sempre migliore attrattività della nostra Lombardia”.

Dopo Dubai, già proiettati su Expo Giappone 2025

Si tratta di un’occasione unica, per i talenti iscritti al percorso JAC. Potranno infatti osservare e confrontarsi dal vivo con un laboratorio di marketing internazionale a cui partecipano 190 Paesi, replicabile anche nelle prossime esposizioni universali, a partire da Expo Giappone 2025. Un percorso finalizzato a fornire agli studenti gli strumenti per analizzare i bisogni dei clienti in molteplici mercati. Inoltre adattare la comunicazione al contesto culturale, negoziare in vendite complesse. Ed anche sviluppare strategie di social media marketing globali.

Assessore Rizzoli: ITS sono nostro fiore all’occhiello

“Un’importante esperienza volta alla crescita delle competenze degli studenti” sottolinea l’assessore alla Formazione e Lavoro di Regione Lombardia Melania Rizzoli.

E ribadisce che “Gli Istituti Tecnici Superiori sono il fiore all’occhiello della nostra Regione.

Opportunità per talenti lombardi frutto missione a Dubai

“A dicembre – ricorda l’assessore – siamo stati in visita a Dubai in occasione dell’Expo. Questa missione è proprio frutto del lavoro di relazioni che è stato svolto in quella occasione”.

“Continueremo a supportare i giovani intervenendo su tutti i fronti”. “L’obiettivo – continua – è che acquisiscano le capacità necessarie per entrare nel mercato del lavoro con le adeguate competenze. Dedicare risorse a progetti internazionali significa investire nel futuro attraverso la creazione di profili completi”.

“I successi raggiunti fino ad oggi in Lombardia – commenta soddisfatta Rizzoli – sono il risultato dell’impegno che Regione dedica ai suoi giovani. Grazie alla rete di relazioni internazionali che stiamo costruendo, unita all’adesione degli enti coinvolti, oggi questi giovani hanno la possibilità di allargare i propri confini conoscitivi. Ed è questa la maggiore soddisfazione. Ci auguriamo che questi 40 studenti siano solo i primi di tanti”.

“Con i suoi 13 corsi di alta formazione tecnica post-diploma – afferma Daniele Nembrini, founder e presidente di Fondazione JobsAcademy – Jac è di fatto il più grande ITS d’Italia. Essere presenti a Dubai 2020 con i Talenti del percorso di International Marketing di Fondazione Jobs Academy permetterà ai nostri ragazzi di confrontarsi con dinamiche lavorative, competenze e progetti di sviluppo di cui le imprese lombarde avranno bisogno fra qualche anno”.

ben/fsb