Scherma, targa in ricordo di Mangiarotti. Magoni: grandissimo il suo valore

Il sottosegretario alla Presidenza della Regione Lombardia con delega allo Sport e Giovani, Lara Magoni, ha partecipato all’inaugurazione della targa apposta in via Solferino, a Milano, in memoria del campione olimpionico della scherma Edoardo Mangiarotti.

“Un momento toccante – ha detto Magoni – dedicato ad uno sportivo, ma prima di tutto a un uomo di grandissimo valore.

Edoardo Mangiarotti ha dedicato la sua intera vita allo sport e ai colori azzurri, portando la bandiera italiana a primeggiare nel mondo, con le sue 13 medaglie vinte alle Olimpiadi. Un dato che fa di lui uno degli sportivi italiani più titolati”.

Una targa per ricordare Mangiarotti. Magoni: ha innovato la scherma

“Ha innovato la scherma e dato un contributo determinante per la nascita e lo sviluppo della grande scuola di questa disciplina, che oggi possiamo vantare. Da sportiva ho sempre potuto ammirare il suo impegno e i suoi risultati, dentro e fuori dalla pedana. Sono onorata di essere intervenuta a una cerimonia commovente come quella di oggi. Ringrazio la famiglia Mangiarotti – ha concluso Magoni – per l’invito, l’ennesima emozione che ci ha regalato Edoardo”.