Lecco: 8 milioni di euro per nuovi immobili Aler

Ammontano a oltre 47 milioni di euro le risorse a sostegno di interventi di manutenzione straordinaria sulle proprietà immobiliari di Aler Bergamo, Lecco e Sondrio (tra fondi PNRR e risorse dell’Azienda). La programmazione specifica per il territorio di Lecco è stata presentata alla stampa presso la sede territoriale alla presenza dell’assessore regionale alla Casa e Housing sociale, Paolo Franco.

Per il quartiere di via Turbada a Lecco è prevista la realizzazione di tre nuovi immobili a seguito della demolizione dei precedenti. Strutture moderne che rispondono quindi a diverse esigenze per una disponibilità finanziaria di quasi 8 milioni di euro. Di questi 5,6 milioni di euro sono a valere sul Fondo complementare PNRR, mentre 2,2 milioni sono coperti da risorse proprie.

Aler Lecco e la realizzazione di 3 nuovi immobili

“Il lavoro imponente voluto da Aler a Lecco – ha dichiarato l’assessore – porterà benefici a 360°. Tra gli obiettivi figurano infatti la soddisfazione delle richieste di alloggi delle famiglie in difficoltà; limitare al minimo l’impatto ambientale ed energetico e creare un complesso rispondente alle norme di sicurezza, fruibilità e accessibilità”.

Edifici ad alta efficienza

“Nel dettaglio, l’alta efficienza energetica – ha continuato l’assessore – lo sfruttamento delle fonti di energia rinnovabile, l’adeguamento alle norme di sicurezza e antisismiche, l‘assenza di barriere architettoniche e l’impiego di tecnologie e impiantistica all’avanguardia ci consentono così di disporre di edifici nuovi e funzionali“.

Franco: continua la ‘Missione Lombardia’

“Stiamo puntando al meglio – ha concluso l’assessore Franco -. Così come ci siamo detti di fare quando ci siamo dati l’impegno di affrontare quella che abbiamo chiamato ‘Missione Lombardia’ e per la quale abbiamo chiesto il coinvolgimento di tutti i soggetti istituzionali interessati. Insieme si possono ottenere risultati importanti”.