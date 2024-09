Lunedì 2 settembre a Isola Dovarese (CR) è stato presentato Terra Fiume, il festival che celebra il cicloturismo nel territorio Cremonese. L’evento, in programma a settembre e ottobre, offre quattro fine settimana alla scoperta di suggestivi percorsi ciclabili. Immersi nella bellezza della campagna lombarda, lungo i fiumi Adda, Oglio e Po. I partecipanti esploreranno paesaggi incantevoli, visitando cascine e pievi storiche. E potranno partecipare a eventi culturali e gastronomici che valorizzano le eccellenze locali.

Promuovere il turismo paesaggistico

Barbara Mazzali , assessore al Turismo, Marketing territoriale e Moda di Regione Lombardia, ha sottolineato l’importanza di iniziative come questa per la promozione del patrimonio paesaggistico, enogastronomico e culturale della regione. “La bicicletta è il mezzo ideale per vivere esperienze uniche. Che uniscono natura, sport, relax, cultura e gusto – ha dichiarato -. Grazie alla nuova app SellaGo, i cicloturisti potranno esplorare in modo personalizzato il nostro territorio. Seguendo itinerari che si interfacciano con i 4.000 km di piste ciclabili presenti in Lombardia”.

App sviluppata da Regione con Confcommercio Cremona

Mazzali ha poi spiegato come questa app, sviluppata con Regione Lombardia e in collaborazione con Confcommercio Provincia di Cremona, consenta di creare un vero e proprio grande itinerario lombardo sulla piattaforma digitale. “Con SellaGo, i cicloturisti possono pianificare il loro viaggio secondo esigenze. Contando su informazioni aggiornate per alloggi, ristoranti, stazioni di servizio e luoghi di interesse culturale e storico. Questo strumento permette di valorizzare al meglio le nostre ciclovie. Integrandole in un percorso unico che attraversa tutta la Lombardia, promuovendo un turismo sostenibile e di qualità”.

Terra Fiume, turismo in bici a 360 gradi

Ideato da Ortofficine Creative APS, il festival Terra Fiume non è solo un evento sportivo, ma un’opportunità anche per valorizzare il ricco patrimonio della regione. “I percorsi ciclabili sportivi, turistici e ricreativi, sono fondamentali per la promozione del nostro territorio. Essi permettono di scoprire e apprezzare le bellezze paesaggistiche, le tradizioni enogastronomiche e il patrimonio culturale della Lombardia,” ha continuato Mazzali. “La nostra regione offre itinerari straordinari. Grazie a questa app diventano ancora più accessibili e fruibili. E contribuiscono quindi a rafforzare l’immagine della Lombardia come destinazione turistica di eccellenza”.

Il festival, tra settembre e ottobre 2024, è infatti un invito a scoprire il Cremonese in modo autentico. Pedalando tra borghi, ville, cascine e lungo le rive dei fiumi. “La bicicletta è il mezzo perfetto per raccontare un territorio unitario e attrattivo – ha concluso l’assessore -. Pedalare insieme significa, infatti, non solo esplorare nuovi luoghi, ma anche imparare valori importanti. La conoscenza del proprio territorio, il rispetto per le comunità, sono infatti occasioni per costruire gruppi di amici, lezioni che i nostri giovani porteranno con loro per tutta la vita”.

L’inaugurazione del festival delle ciclovie è il 7 e l’8 settembre con il tour ‘Tra Oglio e Postumia‘. Altri itinerari, quindi, nei weekend successivi. ‘Le vie dell’Adda‘ (21-22 settembre), ‘Tra Ville e Cascine‘ (5-6 ottobre), e ‘Tra Po, Pievi e Cascine‘ (19-20 ottobre). Tutti i tour sono prenotabili online sul sito www.terrafiume.it.

Iniziativa fondamentale per valorizzare comunità locali

Soddisfatti i progettisti della nuova applicazione, Elisabetta Nava e Lorenzo Sazzini. “Ormai da tre anni stiamo lavorando sulla promozione turistico-culturale del territorio della provincia di Cremona convinti che abbia grandissimo potenziale”. A intervenire è stato anche Andrea Badioni, presidente di Confcommercio provincia di Cremona. “Desidero esprimere un sentito ringraziamento ai sindaci del nostro territorio – ha detto – che, con lungimiranza e visione strategica, hanno aderito al progetto Terra Fiume. Questa iniziativa rappresenta, infatti, un passo fondamentale per sviluppo e valorizzazione delle nostre comunità. Vorrei ricordare a tutti l’importanza sociale del commercio di vicinato. Le attività commerciali locali sono il cuore pulsante delle nostre città e paesi. La lotta contro la desertificazione commerciale deve essere, quindi, una priorità assoluta”.

Badioni (Confcommercio): sostegno concreto

Un progetto di marketing territoriale come Terra Fiume, che ha visto impegnati privati e istituzioni, ha concluso Badioni, “può infatti offrire un sostegno concreto a queste realtà. Favorendo la loro vitalità e contribuendo a mantenere vive le nostre comunità. Il nostro impegno in questa direzione è forte e condiviso. Confcommercio Provincia di Cremona gestisce i cinque DID (Distretti del Commercio) della provincia. Supportiamo, perciò, convintamente progetti come Cultural Bike Experience-TerraFiume. Uno strumento validissimo per la tutela e il rilancio dell’economia e il benessere del nostro territorio.”