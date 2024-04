‘The Art of Fighting’, Magoni: boxe? Aiuta a diventare campioni nella vita

Dopo il successo di pubblico dello scorso dicembre, ‘The Art of Fighting‘ (Taf), l’evento pugilistico internazionale, torna nella capitale meneghina con una nuova serata di boxe che si preannuncia spettacolare. The ‘Art of Fighting 5′ andrà in scena sabato 13 aprile all’Allianz Cloud di Milano, con inizio alle ore 20 e diretta su DAZN. Sei gli incontri professionistici di boxe, di cui la metà con un titolo in palio, tra i pugili più competitivi e seguiti del momento, e un ‘bonus fight’ di MMA (Mixed Martial Arts) che promette emozioni forti.

“Regione Lombardia – ha detto Lara Magoni, sottosegretario alla Presidenza con delega a Sport e giovani – crede in questo evento e nel pugilato. Questo sport può diventare disciplina per eccellenza per incanalare le energie, anche negative, di tanti giovani. Dobbiamo trovare una formula che vi renda più protagonisti tra gli sport in Lombardia. Mandiamo un messaggio positivo: questa disciplina possa diventare un’ancora per aiutare tanti ragazzi in cerca di una direzione. Se in Lombardia abbiamo oltre 11.000 tesserati e 157 società che fanno pugilato la realtà sportiva è solida: vogliamo affiancare chi come voi crede in questo sport, catalizzatore di energia per diventare campioni anche nella vita”.

“Il pubblico milanese – ha spiegato Edoardo Germani, organizzatore e fondatore di Taf – ci ha premiato, quindi eccoci con un nuovo show Vogliamo trasmettere quanto lo sport possa cambiare in meglio la vita delle persone, attraverso le performance e le storie dei nostri pugili”.

The Art of Fighting, gli incontri di boxe in scaletta

L’incontro principale del programma è la sfida più attesa degli ultimi anni dagli appassionati. Dario Morello, già campione italiano e internazionale, difenderà il titolo WBC del Mediterraneo dei pesi Medi dall’assalto dell’imbattuto Luca Chiancone, che ha la cintura di campione d’Italia in bacheca. Uno scontro tra atleti agli antipodi: Morello, 30 anni, è un mago della tattica, dell’elusività e della difesa. Chiancone, 26 anni, invece ha le mani pesantissime e uno stile votato all’attacco.

Il co-main event riporta sul ring Jonathan Kogasso, pugile congolese 28enne, imbattuto e artista del KO. Kogasso affronterà l’insidioso svedese Goran Babic con l’obiettivo di strappargli il titolo WBC del Mediterraneo dei pesi Massimi Leggeri. Un altro match che promette battaglia è quello tra Akrem Aouina, tunisino di 29 anni che vive da tempo in Italia, e il più giovane romano Pietro Rossetti, con in palio la cintura di Campione d’Italia dei pesi Welter. Per Aouina si tratta dell’esordio sotto la supervisione dell’ex campione del mondo Giacobbe Fragomeni, a cui si è affidato di recente. Rossetti, già campione italiano ed europeo, scalpita per rifarsi dopo l’ultima sconfitta, arrivata all’estero contro un fortissimo avversario.

Il palcoscenico di Taf sarà calcato anche da Alessio Lorusso, ex campione europeo determinato a rilanciarsi. La serata offrirà un match di MMA con protagonista il veterano Paolo Zorzi, guardia del corpo del rapper Gué. A bordo ring attesi artisti, sportivi, personaggi pubblici, volti televisivi e, a metà programma, un intermezzo musicale per intrattenere gli spettatori.