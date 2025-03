Al lavoro per il trasporto pubblico su gomma nel sud-ovest milanese

LNews-TRASPORTO SU GOMMA NEL SUD-OVEST MILANESE, ASSESSORE LUCENTE: LAVORIAMO PER RISOLVERE DISAGI CAUSATI DA CARENZA DI AUTISTI

“Regione Lombardia è consapevole delle criticità che, in alcune aree specifiche, sta subendo il trasporto pubblico locale su gomma per la carenza di autisti. Proprio per questo abbiamo istituito vari tavoli tecnici permanenti in ogni provincia con prefetti, amministratori locali e agenzie Tpl per verificare periodicamente le difficoltà ed individuare soluzioni condivise”.

Così Franco Lucente, assessore regionale di Trasporti e Mobilità sostenibile, in merito al flash mob organizzato a Noviglio, a sud ovest di Milano, da alcuni sindaci del territorio.

“Ho incontrato più volte gli amministratori locali del territorio – ha spiegato Lucente – e ho condiviso con loro le criticità di un servizio che lamenta diverse carenze. Comprendo i disagi dei pendolari e ho ribadito che non si tratta di un problema di risorse. Il nostro obiettivo è mettere in campo politiche ed interventi concreti per attrarre nuove figure professionali e mantenere in servizio gli attuali autisti”.

“Regione Lombardia – ha aggiunto – sta facendo la sua parte e ogni anno contribuisce al trasporto pubblico su gomma con ingenti somme, pur detenendo una minima quota di partecipazione all’interno delle Agenzie del TPL. Solo nel 2024, tra fondi regionali e nazionali, abbiamo stanziato oltre 789 milioni di euro. Di questi, ben 536 milioni sono andati all’Agenzia TPL milanese che comprende anche il territorio lodigiano”.

“Si tratta di risorse – ha concluso l’assessore regionale – che continueremo a garantire anche nei prossimi anni”.