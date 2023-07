Turismo, approvato piano annuale

La Giunta regionale della Lombardia, su proposta dell’assessore al Turismo, Moda e Marketing territoriale, Barbara Mazzali, ha approvato il piano annuale del Turismo. Si tratta di uno strumento che individua e determina il programma delle iniziative promozionali e delle manifestazioni nazionali e internazionali, delle fiere e delle esposizioni che vedono la partecipazione regionale.

Il documento indica anche gli interventi per la comunicazione e promozione dell’offerta e per la diffusione dell’immagine e del prodotto turistico della Lombardia in Italia e all’estero e le modalità della partecipazione alle iniziative regionali delle autonomie locali e funzionali, degli operatori privati e delle associazioni rappresentative delle imprese, anche per quanto riguarda lo svolgimento di funzioni di commercializzazione.

Sovraintende anche alle attività innovative e di carattere sperimentale, eventualmente d’intesa con i livelli di governo locale, interregionale e nazionale, stabilisce i criteri e le modalità per l’individuazione di progetti da attuarsi, anche attraverso apposite convenzioni, nonché gli strumenti per l’attivazione delle sinergie intersettoriali connessi allo sviluppo dell’attrattività del territorio.

Il Brand Lombardia

“Promuovere il brand Lombardia in maniera univoca e coordinata coinvolgendo tutti gli attori pubblici e privati – commenta Barbara Mazzali – è fondamentale. A tale scopo è di grande importanza che le province lombarde si iscrivano al portale regionale ufficiale InLombardia. Quest’ultimo, infatti lavora in stretta connessione con quello nazionale. La parola d’ordine è ‘fare sistema’, promuovere la Lombardia con un’immagine unica che la valorizzi in tutte le sue eccellenze. Non si può fare una strategia regionale senza il coinvolgimento degli attori del territorio”.

Per Mazzali “anche in vista della sfida delle Olimpiadi, ciascun territorio deve indicare all’Assessorato il proprio ‘patrimonio turistico’. Così da ottenere visibilità ed essere inseriti anche nella Carta del Turista della Lombardia, che intendiamo realizzare”.

“A livello operativo – conclude l’assessore – si punterà a premiare e valorizzare i progetti che includono o scaturiscono da alleanze territoriali”.