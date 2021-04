Vaccinazioni anti-Covid over 80, dal 7 aprile si prenota sul portale Poste. Stop alle prenotazioni su ‘Aria’. La Direzione generale Welfare di Regione Lombardia informa in una Nota che, dalle ore 12 di oggi, mercoledì 7 aprile, è attivo il portale di Poste per le prenotazioni delle vaccinazioni anti Covid-19 per gli over 80 che non hanno ancora aderito alla campagna vaccini. “Sempre dal 7 aprile è stato chiuso il portale di Aria spa per le adesioni- aggiunge la Nota – che rimane tuttavia attivo esclusivamente per le adesioni del personale scolastico”.

Vaccinazioni over 80 Poste: prenotazione diretta

“Pertanto dal 7 aprile – spiega la vicepresidente e assessore al Welfare, Letizia Moratti – potranno prenotarsi direttamente sul portale Poste gli over 80 che non hanno aderito fino ad oggi alla campagna vaccini anti-Covid”.

I vari modi per fissare l’appuntamento

La direzione Welfare ricorda nella Nota che i cittadini per aderire possono utilizzare: il canale digitale, che spiega la modalità di prenotazione online (www.prenotazionevaccinicovid.regione.lombardia.it); il call center (800.894545); la rete capillare dei 1.083 Postamat (presenti sul territorio regionale lombardo), da fruire con la tessera sanitaria, e la rete degli oltre 4.000 portalettere presenti in Lombardia (i postini rilasceranno la ricevuta necessaria all’utente per presentarsi al Centro erogazione dei vaccini).

Non serve la pre-adesione

In tutti questi casi la prenotazione per le vaccinazioni anti-Covid degli over 80 è diretta e non necessita di una pre-adesione.

Personale scolastico

Adesioni del personale scolastico. Sulla pagina di Aria può continuare a prenotarsi invece il personale della scuola. Delle scuole statali: personale docente e non docente, supplenti e dirigenti scolastici. Degli Istituti di formazione professionale (Ifp) e degli Istituti tecnici superiori (Its) lombardi. Delle scuole paritarie: docenti e non docenti. Dei servizi educativi per l’infanzia e delle scuole per l’infanzia e del sistema di Alta formazione artistica (Afam): docenti e non docenti.

