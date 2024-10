Regione Lombardia e Mondadori insieme per la diffusione della cultura

“C’è un forte legame ventennale tra Regione Lombardia e la Fondazione Mondadori. Un rapporto di amicizia e di collaborazione che, oggi, raggiunge il suo apice attraverso due importanti eventi dedicati alla lettura e alle dinamiche culturali, inseriti nel contesto della Fiera del Libro di Francoforte e dei Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026”. Lo ha detto l’assessore regionale alla Cultura, Francesca Caruso, presente questa mattina, presso il Laboratorio Formentini per l’Editoria di Milano, alla conferenza stampa della Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori, organizzata per presentare le attività per il biennio 2024-2025, incentrato sul tema ‘Futuro della Memoria’.

“La cultura – ha aggiunto Caruso – è uno strumento fondamentale di coesione sociale. La collaborazione con la Fondazione Mondadori ci consente di mettere al centro la lettura e la diffusione del libro, elementi chiave per la crescita e lo sviluppo delle nostre politiche culturali a livello regionale ed europeo”.

Regione Lombardia e Mondadori, le iniziative programmate

Il primo evento si terrà mercoledì 16 ottobre durante la Buchmesse di Francoforte con l’incontro dal titolo ‘Lettura, comunità, sviluppo. Politiche di diffusione e promozione del libro dalla Lombardia alle regioni europee’. Regione Lombardia, insieme alla Fondazione Mondadori, ha invitato i rappresentanti dei ‘Quattro Motori d’Europa’ – Lombardia, Baden-Württemberg, Rhône-Alpes e Cataluña – a confrontarsi sulle politiche di promozione del libro e della lettura.

In questo appuntamento, tra l’altro, è previsto un dialogo tra l’assessore Caruso e i rappresentanti delle altre regioni europee. Parteciperà anche Mauro Mazza, commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle attività italiane alla Fiera del Libro di Francoforte 2024.

La seconda iniziativa, programmata nel 2026 in vista dei Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026, Regione Lombardia, in collaborazione con la Fondazione Mondadori, l’Istituto Europeo di Design e l’Associazione Italiana Editori, darà vita al progetto ‘Alberolibro’. Si tratta di un albero di Natale simbolico che conterrà 2026 libri, sottolineando il ruolo centrale della lettura e della cultura nel tessuto cittadino e regionale.

L’iniziativa si inserisce nel Piano nazionale d’azione per la promozione della lettura che punta a promuovere la lettura come strumento di sviluppo della conoscenza, diffusione della cultura e progresso sociale, economico e civile.

L’Alberolibro sarà realizzato con il supporto tecnico dell’Istituto Europeo di Design, mentre i volumi saranno forniti dall’Associazione Italiana Editori tramite i propri associati. “Successivamente – ha concluso l’assessore Caruso – i libri saranno donati alle scuole selezionate da Regione Lombardia e Fondazione Mondadori, costituendo il primo nucleo di nuove biblioteche scolastiche dedicate a temi legati allo sport, alla natura, alla cultura e al territorio”.