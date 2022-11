Sono numerosi gli Its (Istituti Tecnologici Superiori) della Lombardia presenti a Job & Orienta, la più importante manifestazione italiana dedicata a orientamento, scuola, formazione e lavoro in corso a Verona.

Rizzoli: Molto apprezzata visita ministro Valditara a stand Its Lombardia

“Siamo molto grati al Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara – ha detto l’assessore regionale alla Formazione e lavoro Melania Rizzoli – per aver visitato il nostro stand in occasione di Job&Orienta, dove ha potuto ammirare le nostre eccellenze e il nostro sistema di formazione”.

Il futuro degli Its in Lombardia discusso con ministro Valditara

“Il futuro – ha aggiunto – sono gli ITS, abbiamo parlato del nuovo finanziamento di 500 milioni per i laboratori. La Lombardia è pronta ad accettare questa sfida e a dare a tutti gli studenti ItS un futuro piu avanzato e piu tecnologico, al passo con i tempi. La visita ha rappresentato anche un’occasione per illustrare la ricchezza ed i numeri del sistema IeFP (Istruzione e Formazione Professionale) lombardo. Frequentato ogni anno da oltre 50.000 ragazzi”.

Gli Istituti presenti

Presso lo stand di Regione Lombardia (Padiglione 7), inaugurato ieri dall’assessore Rizzoli, la provincia di Bergamo è presente con l’ITS Nuove Tecnologie della Vita (interventi sul tema biomedicale e bioplastica). Ed anche con ITS Mobilità sostenibile delle persone e delle merci che ha sviluppato il tema ‘Real+Virtual.Occhialoni VR. Obiettivo esplorare i luoghi delle esperienze degli studenti.

Da Bergamo anche l’ITS JobsAcademy, che ha presentato il punto d’incontro tra talento e imprese.

Presenti per Milano l’ITS Angelo Rizzoli con il suo ‘immersive tour’ e il CFP Grandi che ha illustrato ‘l’arte del cibo’, oltre a ITS Innovaprofessioni per il tema accoglienza e ospitalità e ‘l’arte orafa tra tradizione e innovazione’.

Milano e le altre province

La realtà milanese degli ITS e’ rappresentata anche da Afol Moda, focalizzata su ‘Live sketching: dal disegno al costume’. Anche dall’ ITS Lombardia Meccatronica (le tecnologie emergenti applicate all’industria moderna il tema trattato). Infine dall’ITS Cantieri dell’Arte, che ha presentato i rilievi speditivi in chiave 4.0 nelle costruzioni, infrastrutture e territorio.

Mantova e Varese

Anche le altre provincie lombarde sono protagoniste alla manifestazione in svolgimento a Verona. Gli Istituti Santa Paola di Mantova hanno presentato la professione del tecnico del restauro, mentre il tecnico del futuro e’ l’argomento sviluppato dall’ITS INCOM Academy di Varese. La provincia è rappresentata anche dall’ITS per la Filiera dei Trasporti e della Logistica Intermodale – ITS Lombardo Mobilità Sostenibile, che ha presentato l’offerta formativa 2022/2023.

L’IATH Academy di Como ha illustrato come scoprire il proprio talento, mentre il punto di incontro tra il talento e le imprese è il tema sviluppato dall’ITS JobsFactory di Pavia.

Dati e management digitale

Spazio anche per il potere dei dati nel management digitale, a cura dell’ITS Nuove Tecnologie per il Made in Italy di Cremona. E per l’offerta formativa 22/23 presentata dall’ITS Rosario Messina – Artwood Academy della provincia di Monza e Brianza. L’ITS bresciano Machina Lonati ha sviluppato invece il concetto di Shopping experience 3D.

Il programma di domani

Programma ricco anche domani, giornata conclusiva della manifestazione. Si spazia dall’immersive tour dell’ITS Angelo Rizzoli di Milano al live sketching di Afol Moda (MI). Dal ‘gamification e automazione’ del CFP di Rozzano (MI) all’accoglienza e ospitalità dell’ITS Innovaprofessioni di Milano.

L’ ITS JobsAcademy di Bergamo presenterà ‘l’alternativa che non c’era’, mentre gli Istituti Santa Paola di Mantova presenteranno la professione del tecnico del restauro e i sapori delle terre gonzaghesche.

Scoprire il talento per Como

Scoprire il proprio talento è il tema sviluppato dall’IATH Academy di Como, mentre gli ITS brianzoli Accademia PBS e AFOL Monza-Brianza faranno scoprire ai visitatori le proprie proposte in tema di moda e abbigliamento e formazione lavoro.