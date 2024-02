Enjoysport a Varese ovvero una serie di incontri per confrontarsi con i soggetti protagonisti dello sport lombardo in tutte le dodici province. Fortemente voluto dal sottosegretario alla presidenza di Regione Lombardia con delega a Sport e Giovani Lara Magoni, con l’obbiettivo di raccogliere spunti e riflessioni in vista della revisione della Legge regionale dello Sport ( 26/2014).

Enjoysport, la prima tappa a Varese

La tappa numero 1 si è sviluppata sul territorio di Varese, con una prima parte di giornata in visita alle eccellenze sportive del territorio. Tra queste l’European Traning Centre, hub di allenamento della Nazionale Australiana, il Centro Canottieri e il Campo sportivo ‘Vittore Anessi’ di Gavirate e il palazzetto e il campus della Pallacanestro Varese.

Agli appuntamenti con le associazioni, presente anche l’assessore regionale alla Cultura, Francesca Caruso. Sede del tavolo di confronto e ascolto: la sala Immersiva della Camera di Commercio.

La vera politica si fa sul territorio

“Un incontro – ha commentato Magoni al termine dell’evento – costruttivo e proficuo. La vera politica si fa sul territorio. Questo tour, oltre a raccogliere la voce dello sport territoriale, vuole creare sinergia evicinanza con le federazioni e le associazioni. Tutto ciò è fondamentale per lavorare insieme e supportarsi a vicenda”.

Una vita per lo sport

“Sono una sportiva. Per me – ha proseguito Magoni – è quindi un onore ricoprire il ruolo di sottosegretario alla Presidenza con delega Sport e Giovani di Regione Lombardia. Conosco le difficoltà e le potenzialità dell’attività sportiva. Insieme ai miei uffici, ho preso nota di tutte le vertenze e le osservazioni interessantzzi messe sul tavolo in questo primo incontro. E ne farò tesoro. Cercando di lavorare al meglio per lo sport e per le nostre, piccole e grandi eccellenze sportive”.

Insieme si vince

“Ringrazio – ha aggiunto – tutte le persone che hanno accettato il mio invito. Tra loro: le federazioni, il Coni, Anci, Csi, Cip e tutti gli addetti ai lavori e il presidente della Camera di Commercio Mauro Vitiello che ci ha ospitato. La Lombardia è la regione più sportiva e vincente d’Italia, tra le migliori al mondo. Tutte queste eccellenze non esisterebbero se non ci fosse una base importante a sostenerla. La vostra competenza – ha concluso Magoni – e la vostra passione sono il vero motore dello sport lombardo ed italiano”.