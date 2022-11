Valchiavenna, ulteriore contributo da 1 milione per la Variante Trivulzia 

Regione Lombardia sottoscrive un impegno economico importante a favore della Variante stradale per la Valchiavenna SP2 ‘Trivulzia’ tra Ponte Nave e Ponte San Pietro.

La Giunta regionale ha approvato la delibera, su proposta dell’assessore regionale a Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile, Claudia Maria Terzi, e di concerto con l’assessore agli Enti locali, Montagna e Piccoli Comuni, Massimo Sertori, che consente di coprire l’importo complessivo dell’opera salito, con la progettazione definitiva, a 6 milioni di euro.

Le risorse in campo

Il costo per la realizzazione della Variante, a Samolaco, in fase di convenzione era stato stimato in 5 milioni di euro. Di questi, 1.127.442 euro a valere sul fondo FSC (Fondo europeo di sviluppo e coesione in dotazione a Regione Lombardia) e 3.872.557 euro come risorse della Provincia di Sondrio.

Con la delibera approvata, si perfeziona lo stanziamento di 1 milione di euro aggiuntivo rispetto alle già citate risorse FSC 2014-2020 e ai fondi provinciali, a valere sul Patto per la Lombardia.

Terzi: opera fondamentale per la Valchiavenna

“Questi interventi – ha detto Terzi – sono fondamentali per la rete stradale della Valchiavenna. La nuova Trivulzia è da tempo programmata, anche in accordo con Regione Lombardia nell’ambito dell’Accordo di programma per gli interventi di riqualificazione e potenziamento della viabilità di accesso alla Valtellina e alla Valchiavenna. La nuova variante tra Ponte Nave e Ponte San Pietro alleggerirà il traffico nell’abitato di Samolaco. E favorirà il collegamento con l’area industriale di Gordona. Oltre a migliorare il transito di turisti per il passo Spluga e Maloja. Un’importante alternativa, quindi, alla strada statale 36″.

“Le valli, le aree montane e più periferiche in generale – ha concluso Terzi – hanno bisogno di infrastrutture che possano accorciare i tempi di percorrenza. È fondamentale per l’economia, il turismo, ma soprattutto per contrastare l’esodo dei residenti. Continuiamo quindi a lavorare, con i territori, a diversi interventi come questo”.

Sertori: Regione vicina a esigenze delle comunità della Valchiavenna

“Oggi – ha spiegato Sertori – abbiamo compiuto un ulteriore ed importante passo avanti verso la realizzazione di un’opera viabilistica attesa da diversi anni e che finalmente vedrà la luce. La Variante della Trivulzia è importantissima per la viabilità di questo territorio. E consentirà di gestire al meglio i flussi turistici verso la Valchiavenna e i passi Spluga e Maloja”.

“Regione Lombardia – ha concluso Sertori – ancora una volta risponde alle esigenze del territorio della Valchiavenna stanziando risorse significative. E confermando il suo impegno che nel corso di questa legislatura ha visto anche il finanziamento con 14 milioni di euro dell’Area Interna e del recente patto territoriale per il rinnovo degli impianti e lo sviluppo del comprensorio”.