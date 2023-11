Contrastare la violenza alle donne attraverso il coinvolgimento dei giovani

Contrastare la violenza alle donne. E’ stato il tema del convegno ‘Codice rosso, i diritti delle vittime, informare per prevenire’. Evento organizzato all’Auditorium ‘Testori’ di Palazzo Lombardia in collaborazione con l’associazione ‘Senza veli sulla lingua’. All’appuntamento è intervenuto l’assessore regionale alla Sicurezza e Protezione Civile, Romano La Russa.

Da inizio anno ad oggi in Italia uccise 100 donne per mano dei loro partner o ex partner

“Dal 1° gennaio ad oggi, in Italia – ha detto La Russa – sono state uccise 100 donne. Oltre la metà, per mano dei loro partner o ex partner. Oltre a questi reati eclatanti non dobbiamo però dimenticare che la violenza viene perpetrata, in molti casi, in modo silenzioso, sottotraccia”.

Violenza alle donne tema da trattare sin dai primi anni di scuola

Proprio questi dati, secondo l’assessore La Russa “ci fanno comprendere quanto sia importante e, allo stesso tempo, auspicabile che queste tematiche vengano trattate fin dai primi anni di scuola“. “Coinvolgere e responsabilizzare i giovani – ha aggiunto l’assessore regionale alla Sicurezza – può quindi essere un elemento determinate per cercare di fronteggiare questa odiosa piaga sociale”.

All’iniziativa sono infine intervenuti, tra gli altri, il presidente del Consiglio regionale della Lombardia, Federico Romani, Ebla Ahmed presidente dell’associazione ‘Senza veli sulla lingua’ e la criminologa e psicologa forense Roberta Bruzzone.