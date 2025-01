Il Mostro, un film contro la violenza di genere e per sensibilizzare i giovani al rispetto del prossimo. Sono le finalità con le quali è stato realizzato il cortometraggio prodotto dall’associazione ‘DifendiAmo’, che è stato presentato a Palazzo Lombardia. Alla conferenza stampa, sono intervenuti: Elena Lucchini, assessore regionale alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità; Claudia Carzeri, consigliere regionale; Cristina Tramacere, presidente dell’associazione ‘Difendiamo’; Lionello Tabaglio, psicoterapeuta.

Una priorità per la regione

“Prevenire e contrastare la violenza di genere, è una priorità di Regione Lombardia. Tutte le nostre misure – ha osservato l’assessore Lucchini – devono essere però accompagnate anche dalla promozione di un paradigma di valori che sanzioni ogni violenza contro le donne in tutte le sue manifestazioni e favorisca il diffondersi presso le istituzioni di una cultura a sostegno dei diritti della persona e del rispetto della donna”. Questo, ha proseguito, “significa allearsi e mettere in comune competenze politiche, umane e professionali. E nel caso di questo cortometraggio anche capacità artistiche e cinematografiche, perché ‘non sei da sola’, significa aiutare le donne per aiutare l’intera comunità”.

Il film, patrocinato da Regione Lombardia, che ha come protagonisti Stefano Sala e Delia Duran, con la regia di Alex Belli e prodotto da AIXB Studio, è un progetto nato dalla necessità di promuovere la campagna di sensibilizzazione sul tema della violenza di genere sin dalla giovane età. L’intento è farlo proiettare negli ambienti istituzionali, nei luoghi d’interesse e soprattutto all’interno degli istituti scolastici.

Il Mostro per farsi capire dai giovani

“È fondamentale – ha spiegato la presidente di ‘DifendiAmo’, Maria Cristina Tramacere – educare i ragazzi al rispetto e alla non violenza attraverso strumenti affini alle loro generazioni, attraverso un linguaggio diretto che sia a loro familiare. ‘Il Mostro’ in questo contesto, si erge a manifesto della lotta contro la violenza di genere in una chiave fruibile a ogni tipo di pubblico, denunciando in modo realistico questa piaga sociale sempre più diffusa”.

Un’associazione contro la violenza di genere

‘DifendiAmo’ è un’associazione onlus costituita nel 2019, da un gruppo di professionisti avvocati e psicoterapeute che si occupano da anni della materia del diritto di famiglia e dei minori e della assistenza di persone in genere. L’obiettivo principale dell’associazione è quello di tutelare i soggetti a rischio di maltrattamenti e di violenze di genere, anche all’interno delle mura domestiche, e/o nelle forme di bullismo, cyberbullismo e body shaming.