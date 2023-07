Volontariato, Lucchini: al lavoro per esenzioni Irap e bollo auto

“Siamo impegnati affinché Regione Lombardia con la legge di assestamento e anche nel successivo percorso del testo in Consiglio, garantisca la continuità delle esenzioni fiscali a beneficio delle Organizzazioni di volontariato (Odv) in tema di tassa automobilistica e di Irap”. A dichiararlo è l’Assessore alla Famiglia, Solidarietà Sociale e Disabilità e Pari Opportunità Elena Lucchini.

Le esenzioni derivavano da normativa statale in parte superata dall’introduzione del Codice del Terzo Settore e dall’obbligo per le Odv dell’iscrizione al nuovo Registro unico nazionale del terzo settore (Runts).

L’intervento normativo regionale intende confermare, senza soluzione di continuità, tale beneficio per Irap e Bollo auto. Tutto ciò a favore di tutte le Odv iscritte nella medesima sezione del Runts.

“Tale impegno testimonia la centralità del noprofit nella nostra azione di governo e la massima attenzione per garantire la piena operatività del Runts. Dunque, l’attenzione per la ‘messa a terra’ di una riforma normativa che ha rappresentato e rappresenta una sfida per la pubblica amministrazione. E anche per gli enti del Terzo Settore”. Per l’assessore Lucchini: “Le potenzialità del Terzo Settore incidono sulla crescita sociale ed economica della Lombardia. Sono compartecipe in sede di programmazione e di attuazione di molte delle iniziative che l’assessorato promuove a sostegno delle famiglie, delle persone con disabilità, delle persone a rischio di esclusione, della promozione della cittadinanza attiva. Questa decisione conferma e rafforza il ruolo del terzo settore. Tutto ciò nel quadro di una strategia regionale che intende accrescere anche in ambito sociale la dimensione della prossimità dei servizi ai cittadini”.