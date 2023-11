La Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne vede impegnato l’assessore al Welfare di Regione Lombardia, Guido Bertolaso che ricorda l’app ‘Where Are U‘. “In Lombardia – afferma l’assessore Bertolaso -, ogni giorno, più di quindici donne chiamano il numero unico 112 destinato ai servizi di soccorso per le emergenze perché sono vittime di episodi di violenza. Con l’app ‘Where Are U’, in caso di emergenze, puoi mandare immediatamente la tua localizzazione e tutte le tue informazioni al servizio di emergenza ‘112’. Con questi strumenti le istituzioni vogliono essere più vicine a tutte voi”.

I numeri dell’emergenza

15 chiamate al giorno ai servizi di emergenza per violenza di genere: questa è la fotografia che appare dai dati preliminari raccolti dal Numero Unico dell’Emergenza in Lombardia.

1.860 richieste da marzo a giugno 2023

Da marzo a giugno 2023 sono state 1.860 le richieste di aiuto per episodi di violenza di genere ricevute dalle Centrali Uniche di risposta (CUR) del NUE 112 della Lombardia.

I dati sono stati raccolti per una survey che non si è ancora conclusa, ma i primi 4 mesi di indagine restituiscono un quadro già abbastanza chiaro e che richiede attenzione.

L’analisi delle chiamate

Su 1.563 chiamate è stato possibile svolgere un’analisi del contesto. Il 93% delle chiamate proviene da zona urbana e il 68% riguarda una telefonata fatta da abitazione privata.

Le chiamate arrivano da donne nel 97% dei casi e il 71% ha chiamato il numero unico di emergenza per presunto evento di violenza nonostante la presenza dell’aggressore. Il 12 % delle donne che chiama risulta aver già contattato i servizi di emergenza per analoghi motivi. E, quindi, aver già subito atti di violenza.

Bertolaso: violenza contro donne triste e presente fenomeno

“Purtroppo è chiarissimo che si tratta di un fenomeno ampiamente presente e contro cui occorre intervenire concretamente – commenta l’assessore regionale al Welfare Guido Bertolaso -. Ben vengano le iniziative di sensibilizzazione come la giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne del 25 novembre. Tuttavia dobbiamo impegnarci sia per prevenire gli episodi di violenza che per aiutare le donne che si trovano in difficoltà nel momento peggiore. Che è quello dell’aggressione. Attualmente risulta molto basso l’utilizzo dell’app ‘Where Are U’. Uno strumento che consente sia la localizzazione che il ricorso alla chiamata silenziosa, entrambe opportunità che invece possono rivelarsi salvavita”.

App ‘Where Are U’ contro violenza sulle donne

Le chiamate analizzate sono quelle relative al primo contatto delle donne con i servizi di emergenza, quale è appunto il numero unico 112, attivo in tutta la Lombardia dal 2014. Tutte le chiamate di emergenza della regione confluiscono alle Centrali Uniche di risposta (CUR). Gli operatori, dopo aver localizzato il chiamante e individuata l’emergenza, smistano all’ente competente per la gestione dell’evento. Ovvero Carabinieri, Polizia, Vigili del Fuoco, Emergenza Sanitaria.