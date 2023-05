Regione Lombardia metterà a disposizione ulteriori 20 milioni di euro per 45 aziende agricole che saranno ammesse a finanziamento con lo scorrimento della graduatoria sulla Misura 4.1 del Programma di Sviluppo Rurale. Lo comunica l’assessore all’Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste, Alessandro Beduschi.

Assessore Beduschi: sosteniamo la competitività

“Questa misura – dichiara l’assessore – rappresenta il cardine del Psr, perché grazie ai fondi ottenuti le aziende potranno finanziare ad ampio raggio opere e interventi di ammodernamento, oltre ad acquistare macchine, attrezzature e strumentazioni informatiche di ultima generazione. In poche parole, si sostiene la competitività delle nostre imprese agricole in un’ottica di sostenibilità. Le risorse possono infatti essere impiegate anche per interventi per la produzione di energia rinnovabile”.

Integrazione delle risorse

Con il decreto in pubblicazione giovedì 18 maggio, la Regione integra le risorse messe a disposizione con il Bando approvato nel 2021 con cui sono già state finanziate 261 domande con oltre 91 milioni di euro, consentendo lo scorrimento di finanziamenti per ulteriori 45 domande, grazie all’aumento delle risorse per l’operazione 4.1 deciso a livello europeo e per il quale si attende ora l’approvazione da parte della Commissione.

“Avere imprese moderne e sostenibili – conclude l’assessore Beduschi – è fondamentale per continuare a mantenere l’agricoltura lombarda come un punto di riferimento economico nazionale. Con l’ultimo PSR non a caso sono stati concessi contributi a fondo perduto per oltre 500 milioni di euro proprio per i bandi della Misura 4.1. Ecco perché è così importante che le aziende possano continuare ad investire sul proprio presente ma soprattutto per il loro futuro”.

La ripartizione geografica dei contributi

Di seguito il dettaglio dei fondi erogati con suddivisioni di aziende e risorse per provincia.