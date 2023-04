Bando ‘Agromeccanici’ 2023,1,3 milioni per macchine trattamento reflui

macchine per il trattamento dei liquami zootecnici. Regione Lombardia riapre anche per il 2023 il bando ‘ Agromeccanici ‘, mettendo a disposizione oltre 1,3 milioni di euro per finanziare l’acquisto di

Bando ‘Agromeccanici’ 2023, attenzione alla competitività

“Obiettivo – commenta l’assessore all’Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste, “Obiettivo – commenta l’assessore all’Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste, Alessandro Beduschi – è dotare il mondo dei servizi all’agricoltura, soprattutto attraverso i contoterzisti, dei più moderni sistemi che, attraverso il corretto trattamento dei reflui da allevamento, aiutino ad abbattere le emissioni di ammoniaca in atmosfera. Un segnale concreto di attenzione alla competitività delle aziende agricole, che sempre più possono guardare all’ambiente grazie all’innovazione”.

Domande entro il 27 ottobre

Con l’edizione 2022 del bando, Regione Lombardia ha già finanziato con 2,3 milioni di euro 24 domande presentate dalle imprese agromeccaniche. Per la partecipazione al nuovo bando, aperto in questi giorni, le domande potranno essere inoltrate entro il 27 ottobre 2023.

Intervento per un’agricoltura che si rinnova

“Con questa opportunità – conclude l’assessore Beduschi – le imprese agromeccaniche potranno dotarsi di nuove macchine, impianti e attrezzature efficienti e attente alla riduzione delle emissioni. Una risposta chiara, l’ennesima, a chi dipinge il nostro mondo agricolo, all’avanguardia in Europa in tema di sostenibilità, come un pericoloso nemico dell’ambiente. Questa azione rafforza la nostra idea di agricoltura che si rinnova, utilizzando il progresso tecnologico per continuare a offrire tutti i suoi prodotti di qualità”.

