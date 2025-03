Treni, lavori tra Monza e Calolziocorte dal 18 marzo al 21 giugno

Dal 18 marzo al 21 giugno, Rfi effettuerà una serie di lavori di manutenzione dell’infrastruttura ferroviaria tra Monza e Calolziocorte (LC), dove transitano le linee dei treni di Milano-Lecco-Sondrio-Tirano, S8 Milano-Lecco e Milano-Carnate-Ponte San Pietro.

L’obiettivo degli interventi alle linee dei treni tra Monza e Calolziocorte

Gli interventi, finalizzati a potenziare l’infrastruttura e migliorare le performance di circolazione, comporteranno variazioni dei tempi di percorrenza. Per garantire la regolarità del servizio durante i lavori, è stata disposta la sospensione temporanea di alcune fermate sulle linee che viaggiano su questa tratta.

Cosa cambia per le fermate di Osnago, Airuno, Mandello (LC) e Arcore (MB)

Nello specifico, dal 18 marzo al 24 aprile, i treni della linea S8 in direzione Lecco fermeranno nelle stazioni di Osnago (LC) e Airuno (LC) una volta ogni ora anziché ogni mezz’ora. I treni della linea Milano-Tirano in direzione Tirano sospenderanno la fermata di Mandello (LC); quelli della linea Milano-Ponte San Pietro non fermeranno ad Arcore (MB). Dal 27 aprile al 21 giugno gli stessi provvedimenti saranno applicati ai treni in direzione Milano.

Lucente: soluzione meno impattante per interventi infrastrutturali

“Abbiamo analizzato e verificato con i tecnici di Rfi e Trenord – dice Franco Lucente assessore ai Trasporti e Mobilità sostenibile di Regione Lombardia – tutti i possibili scenari e strategie applicabili. La soluzione adottata, illustrata ai rappresentanti dei Comitati dei pendolari lombardi, è sicuramente quella meno impattante per i viaggiatori: la rimodulazione delle fermate nelle stazioni di Airuno e Osnago – e non certo una chiusura totale, come alcuni hanno paventato in questi giorni – è temporanea, come anche quella a Mandello e Arcore”.

I servizi sostitutivi di Trenord

“Mantenere il servizio inalterato – prosegue – avrebbe quindi creato ulteriori disagi e disservizi ai pendolari. Proprio per i lavori infrastrutturali in atto, i treni avrebbero accumulato ritardi, con rischi di cancellazioni e soppressioni di corse. In ogni caso, proprio per garantire la mobilità dei viaggiatori, Trenord ha predisposto l’attivazione di servizi sostituivi con autobus, oltre all’indicazione di itinerari alternativi”.

Treni tra Monza e Calolziocorte, nuova fermata ad Airuno

L’assessore Lucente, inoltre, sottolinea che nel periodo considerato il treno S8 24818, in partenza da Milano Porta Garibaldi alle 6.22, fermerà anche ad Airuno. “Tutto ciò – precisa – proprio per permettere agli studenti che si recano a Lecco di raggiungere i plessi scolastici e svolgere regolarmente le lezioni”.

“Chiediamo ai cittadini di avere pazienza. Gli interventi infrastrutturali – conclude l’assessore regionale – sono limitati nel tempo e permetteranno di avere una linea ferroviaria performante e con un servizio moderno ed efficiente“.