Permane allerta rossa in Valchiavenna, Lario e Varesotto

Permane l’allerta rossa fino alle 9 di domani mattina nelle zone della Valchiavenna, del Lario e delle Prealpi varesine per andare poi verso un generale miglioramento delle condizioni metereologiche.

Rientrati a casa abitanti evacuati nel Bresciano

Da segnalare inoltre che gli abitanti della frazione Rino del Comune di Sonico (BS), in precedenza allontanati precauzionalmente, per l’innalzamento del livello di guardia del torrente Rabbia, hanno potuto far ritorno nelle loro case.

Così, in sintesi, l’assessore regionale alla Protezione Civile e Sicurezza, Romano La Russa, fa il punto della situazione dopo gli ultimi episodi di maltempo verificatisi in queste ore in Lombardia.

Nelle ultime 24 ore si sono registrati 73 mm di piaggia nella provincia di Milano, 76 mm in quella di Brescia, 84 mm nella provincia di Como, 92 mm in provincia di Bergamo. Ed ancora 104 mm nella provincia di Lecco, 120 mm nella provincia di Sondrio, 151 mm nella provincia di Varese. Nel Varesotto e in Valchiavenna, in particolare, nelle ultime 48 ore, sono caduti oltre 200 mm di pioggia.

Assessore La Russa: ringrazio le forze scese in campo per sostenere le popolazioni

“Desidero ancora una volta ringraziare l’impagabile lavoro di tutte le forze in campo – ha detto l’assessore La Russa – che con professionalità e dedizione davvero eccezionale hanno gestito situazioni complesse sull’intero territorio regionale. Alla Protezione Civile, ai Vigili del fuoco, passando per tutte le Forze dell’ordine e più in generale a chi ha contribuito a sostenere le popolazioni colpite, va riconosciuto il merito di aver arginato l’ondata di maltempo”.

“Continueremo a monitorare la situazione costantemente” ha concluso l’assessore regionale alla Protezione Civile.