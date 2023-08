Autonomia, Fontana: solidarietà a Calderoli, si lavora per Italia moderna

“Esprimo piena solidarietà al ministro Roberto Calderoli, vittima di gravi minacce di morte. Ancora una volta, una certa parte politica non si rende conto di come campagne politiche basate su vere e proprie fake news vadano a creare tensioni sociali immotivate”. Così il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, sui suoi profili social, dopo le minacce ricevute dal ministro Calderoli.

La battaglia per l’Italia modernizzata continua

“Roberto, grazie per il tuo lavoro. Continuiamo questa battaglia per modernizzare l’Italia” conclude il governatore della Lombardia, Fontana.

Autonomia, solidarietà a Calderoli anche dal sottosegretario Piazza

Solidarietà anche dal sottosegretario Piazza. “Piena solidarietà a Roberto Calderoli – esprime il sottosegretario all’Autonomia e ai Rapporti con il Consiglio regionale, Mauro Piazza – e ferma condanna a ogni forma di intimidazione”. “Sono sicuro che il ministro non solo non si farà spaventare, ma andrà avanti ancora più determinato di prima a lavorare per raggiungere il traguardo dell’autonomia“, ha proseguito l’esponente della Giunta guidata da Attilio Fontana.

Autonomia già in Costituzione

L’autonomia differenziata, ha ricordato Piazza, “è già in Costituzione, non esiste quindi alcun ‘attacco’ né all’unità del Paese, né tanto meno alle regioni del Sud. Al contrario – ha osservato – potenziare l’autogoverno delle Regioni, è un’opportunità per tutti i territori”.