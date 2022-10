L’undicesima tappa del tour Aree Interne, dedicata alla Valle Sabbia e Alto Garda, ha fatto sosta anche al Vittoriale. L’iniziativa voluta da Regione Lombardia ha la finalità di consolidare e costruire politiche strategiche ‘per’ e ‘con’ le comunità locali. Il viaggio è poi proseguito, dopo Livemmo e Barge, a Vobarno, Gardone Riviera e Salò.

Con il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana, presenti anche gli assessori regionali Davide Caparini (Bilancio e Finanza), Stefano Bruno Galli (Cultura e Autonomia) e Massimo Sertori (Enti locali, Montagna e Piccoli Comuni).

Questi – ha detto il governatore – sono luoghi stupendi. Realtà da vivere di persona, perché uniche e ineguagliabili. Il Vittoriale, poi, è eccezionale, trasformato in un complesso monumentale fantastico”.

“Regione Lombardia – ha proseguito Fontana – sta onorando questa realtà assegnando contributi per importanti interventi di restauro. E siamo ben felici di averlo fatto. Il Vittoriale degli Italiani ci insegna come la cultura possa esercitare una forte attrattiva. Ben vengano gli investimenti su questo settore, soprattutto se in grado di valorizzare aspetti storici o peculiarità uniche”.

Alto Garda e Vittoriale

‘L’automobile è femmina‘ è il nome del museo che si trova vicino all’ingresso realizzato nel 2017 grazie a un contributo di Regione Lombardia. Qui si trovano veicoli che testimoniano la passione di Gabriele d’Annunzio per le auto. Non è il solo intervento sostenuto dall’amministrazione regionale. Lo scorso anno infatti è stato inaugurato l’anfiteatro all’aperto, il Parlaggio, opera sostenuta da Regione Lombardia con un contributo di 500.000 euro. Un intervento, attento e rispettoso del progetto originale degli anni ’30 firmato dall’architetto Giancarlo Maroni.

Il sostegno di Regione Lombardia

Regione Lombardia ha inoltre dato un contributo al riordino del viale di ingresso che conduce alla piazza Dalmata e alla Prioria passando sotto l’Arco dell’Ospite. Ha cofinanziando inoltre la riqualificazione del Parlaggio, cioè l’anfiteatro a lago. È stato completamente rivestito di marmo rosso veronese come da progetto originario ed esplicita volontà di Gabriele D’Annunzio. Rinnovato anche l’impianto di illuminazione del parco del Vittoriale.

Gemma dell’offerta culturale lombarda

“Il Vittoriale degli Italiani – ha sottolineato l’assessore regionale Stefano Bruno Galli – è una gemma dell’offerta culturale lombarda. La casa museo più visitata al mondo è tra le realtà museali più virtuose della Lombardia. Ha inoltre una gestione attenta ed efficiente e una programmazione culturale originale e suggestiva. Regione Lombardia, anche per questo, ne sostiene convintamente le iniziative. Infatti, è solo attraverso la valorizzazione del proprio patrimonio culturale che si può accrescere l’attrattività dei luoghi e degli istituti della cultura”.

Vobarno e Valle Sabbia

A Vobarno la delegazione guidata dal governatore ha visitato la sede della società pubblica Servizi Ambiente Energia Valle Sabbia. è la partecipata dei Comuni e della Comunità Montana della Valle Sabbia e si occupa dell’efficientamento energetico. Gestisce inoltre gli impianti fotovoltaici e il servizio di igiene urbana.

Sostegno alle piccole realtà

“I costi dell’energia – ha detto l’assessore Caparini – stanno mettendo in difficoltà non solo le famiglie e le aziende, ma anche gli enti pubblici. Soprattutto le piccole realtà delle aree interne, dove spesso l’energia viene prodotta. A questi Comuni, che già da tempo affrontano insieme il tema energetico, va il mio plauso. Come Regioni abbiamo chiesto un intervento urgente con il quale destinare tutto il surplus derivante dal gettito all’abbattimento del costo delle bollette”.

“Regione Lombardia nel frattempo – ha proseguito Caparini – ha messo a disposizione delle imprese lombarde 255 milioni di euro attraverso il ‘pacchetto energia-credito’. Misura che mira a dare un sostegno concreto alle aziende minacciate proprio dal caro energia e dagli ostacoli che incontrano nel reperire liquidità. Inoltre, grazie alla decisione della giunta regionale, tutte le Pmi lombarde, associazioni culturali e sportive potranno beneficiare della misura ‘Confidiamo nella ripresa’. La sua dotazione finanziaria è infatti di 38.817.000 euro”.

Piccoli Comuni e Montagna

“Piccoli Comuni e Montagna, ovvero le deleghe che ho avuto l’onore di seguire in questa legislatura hanno scritto la storia della nostra regione. Ma non solo. Sono infatti fondamentali – ha chiosato l’assessore Sertori – anche per il presente e il futuro della Lombardia. Penso all’economia, riferendomi a esempio alla produzione di energia, ma anche al turismo. Il nostro impegno verso questi territori sarà quindi ancora più forte e concreto”.

Salò

Ultima tappa della giornata a Salò. Qui il presidente ha visitato la Casa della Fraternità di proprietà della Croce rossa italiana, dal 2013 affidata all’Azienda speciale consortile Garda. Il governatore ha quindi raggiunto il centro di Salò, passando da Palazzo Fantoni e da Duomo. Fontana ha quindi ammirato la sala consiliare del Municipio, recuperata, dopo il sisma del 2004, grazie a Regione Lombardia. Infine, tappa a tre negozi storici di Salò: Abbigliamento Bonuzzi, Farmacia De Paoli e Bar Italia.