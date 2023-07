Prosegue il programma di rimozione dell’amianto dal patrimonio dell’edilizia residenziale pubblica Aler. La Giunta di Regione Lombardia, su proposta dell’assessore alla Casa e Housing sociale, Paolo Franco, ha approvato una delibera che stanzia quasi 9 milioni di euro con questa finalità. Gli interventi finanziati sono localizzati nelle provincie di competenze di Aler Bergamo-Lecco-Sondrio, Aler Milano, Aler Varese-Como-Monza Brianza-Busto A.

“Questa delibera – commenta l’assessore Franco – si inserisce in un più ampio progetto di efficientamento e risanamento ambientale degli immobili per il quale abbiamo chiesto il coinvolgimento di tutte le istituzioni interessate e che abbiamo denominato ‘Missione Lombardia’. Lanon è un intervento secondario a quelli che stiamo già sostenendo per il miglioramento delle condizioni abitative degli immobili delle Aler lombarde”.