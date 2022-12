Un’occasione per scoprire i ‘tesori’ degli archivi storici

Gli archivi storici di Regione Lombardia potranno essere liberamente consultati anche durante il periodo delle festività. Questo grazie alla biblioteca ‘Marzio Tremaglia’, recentemente riaperta all’interno dei servizi di gestione dell’Archivio storico, che prosegue le aperture al pubblico.

I visitatori, tramite il portale dedicato agli archivi, potranno chiedere la consultazione della documentazione dell’archivio storico e dell’archivio di deposito della Giunta regionale.

L’Esecutivo lombardo conserva infatti nel proprio Archivio le serie documentarie dalla sua istituzione e i fondi archivistici prodotti da Enti soppressi, le cui competenze sono passate alla Regione.

La Giunta regionale ha deciso di rendere pubblici i propri archivi, pubblicando online gli inventari relativi agli atti dell’Archivio storico prodotti da più di 40 anni e i più recenti atti dell’Archivio di deposito.

Archivi storici Lombardia, oltre 30 mila pagine di archivio

Complessivamente sono più di 100.000 le unità documentarie custodite nella biblioteca, per oltre 30.000 pagine di descrizione archivistica.

La biblioteca ospita al suo interno anche migliaia di preziosi volumi sulla Lombardia, tra i quali non mancano alcuni ‘gioielli’.

Si va dalla prima edizione della ‘Storia di Milano’ alla rivista fondata da Carlo Cattaneo ‘Il Politecnico’, per proseguire con le ‘Memorie della chiesa monzese’.

Ma non solo: è possibile trovare un volume del 1918 su palazzo Bagatti Valsecchi in Milano, oltre ad una edizione sulla vita di Torquato Tasso e all’opera completa del classico ‘Manuel du libraire et de l’amateur de livre’.

Gli archivi storici della Lombardia sono consultabili presso la biblioteca ‘Marzio Tremaglia’ che resta aperta anche nel periodo delle feste. Lo spazio di consultazione si trova a Palazzo Lombardia ed è aperto il lunedì dalle ore 9.30 alle 13.30 e il giovedì dalle ore 13.30 alle 17.30. Basta prendere appuntamento con una mail a servizio_archivi@regione.lombardia.it.

L’ingresso consigliato è da N4 (via Melchiorre Gioia, 37 – Milano), primo piano, ala Azzurra.

La consultazione degli archivi è possibile anche presso il polo archivistico di Morimondo tutti i mercoledì dalle ore 9.00 alle ore 12.30.

Per accedere sia alla biblioteca sia al Polo archivistico è necessario disporre di un documento di identità valido, per effettuare la registrazione all’ingresso.