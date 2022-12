Tampone Covid per chi atterra a Malpensa dalla Cina non è obbligatorio 

In merito alla notizia riguardante il tampone anti-Covid per chi giunge a Malpensa dalla Cina, la Direzione Generale Welfare della Regione Lombardia – in una Nota – specifica che “la richiesta non è obbligatoria”.

Tampone Covid a Malpensa per chi arriva dalla Cina

“Si tratta di una misura di prevenzione che serve anche ad accertare il tipo di variante Covid di chi arriva dal Paese asiatico” spiega la Nota.

Già eseguiti 210 tamponi

“Al momento – conclude la Nota – sono stati eseguiti 210 tamponi. È stato già avviato il sequenziamento e mercoledì 28 dicembre si avranno i primi risultati”.

