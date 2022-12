Voghera/PV, ospedale più ‘rosa’ con Ortopantomografo e Percorso Donna

L’assessore di Regione Lombardia a Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità, Elena Lucchini, ha partecipato, martedì 27 dicembre, all’ospedale di Voghera (Pavia), all’inaugurazione dell’Ortopantomografo e del Percorso Donna.

Le nuove realtà

Grazie ai lavori di ristrutturazione, due salette attigue sono state trasformate in un solo ambiente ed è stato acquistato un nuovo ecografo ad alta prestazione che va ad affiancarsi al mammografo digitale con tomosintesi già esistente, con una possibilità di integrazione delle due metodiche.

A Voghera Ortopantomografo e Percorso Donna

“Grazie all’acquisizione di questo nuovo macchinario e ai lavori di ristrutturazione che hanno permesso l’apertura del nuovo ambulatorio senologico – ha dichiarato l’assessore – l’ospedale di Voghera offre nuovi spazi e nuove tecnologie all’avanguardia per la salute della donna. Si tratta di un importante passo in avanti nella prevenzione e nelle cure di alcune patologie come il tumore al seno e di un intervento che consentirà di dare risposte più puntuali alle esigenze delle donne”.

Il grazie a medici e operatori

“Il mio personale ringraziamento – ha concluso l’assessore Lucchini – e di Regione Lombardia va all’Asst di Pavia, ai medici e agli operatori sanitari che hanno lavorato in questi mesi per arrivare alla realizzazione di questo importante spazio che mettiamo a disposizione. Si tratta di una realtà destinata infatti a diventare un punto di riferimento per il territorio e, in particolare, per la cura della popolazione femminile del Pavese”.

gus