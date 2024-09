Fontana: con Assimpredil dialogo costante per centrare risultati concreti

“Dialogo costante e massimo impegno per cercare di dare risposte concrete alle associazioni che operano nella nostra regione”. Così il presidente Attilio Fontana ha sintetizzato, a margine dell’Assemblea Generale 2024 di Assimpredil Ance, in corso, lunedì 23 settembre 2024 al teatro Lirico di Milano, l’azione della Regione Lombardia nei confronti delle organizzazioni e degli stakeholder che rappresentano i differenti comparti produttivi e sociali.

Punto comune e centrale

“Il punto d’incontro comune e sempre centrale – ha aggiunto il governatore – è il raggiungimento di obiettivi in grado di soddisfare tutte le parti coinvolte”.

I percorsi amministrativi da sburocratizzare

“Guardando nello specifico all’appuntamento dell’Assemblea Generale 2024 di Assimpredil Ance – ha concluso Fontana – l’impegno per la sburocratizzazione dei percorsi amministrativi, il tavolo del prezziario regionale e la reingegnerizzazione delle opere pubbliche sono esempi concreti di come Regione e Assimpredil Ance lavorino insieme per raggiungere i traguardi prefissati”.