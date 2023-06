Lombardia, Maione: un futuro smart e ‘intelligente’ per ridurre i consumi

“Regione Lombardia è in prima linea nel riprogrammare il proprio futuro. Lo facciamo in maniera non ideologica, puntando a ripensare le nostre città in maniera più smart e più ‘intelligente’ per ridurre i consumi”. Lo ha detto l’assessore regionale all’Ambiente e Clima Giorgio Maione nel corso del convegno organizzato a Palazzo delle Stelline di Milano nell’ambito della rassegna promossa da ‘Direzione Nord’ e dedicata al tema ‘Mete raggiungibili, obiettivi sostenibili’.

Secondo l’esponente della Giunta Fontana, la tecnologia “è lo strumento fondamentale per guardare al futuro. Anche – ha sottolineato – in termine di creazione di territori più resilienti ed ecocompatibili. Per questo, l’investimento sul fotovoltaico sugli edifici pubblici e privati, il recupero delle cave dismesse per creare bacini di accumulo e luoghi per produrre energia pulita, i 14 milioni di euro messi per gli interventi di de-cementificazione volti a creare zone più permeabili, sono solo una parte degli interventi che abbiamo messo a terra”.

“La programmazione, che riguarda tutti gli assessorati, contenuta nel PRSS – ha aggiunto Maione – ci può infatti far dire che la Lombardia è una Regione davvero innovativa. La sostenibilità ambientale – ha concluso l’assessore, da un lato va governata attraverso la riduzione delle emissioni in atmosfera, dall’altro ci offre uno stimolo allo sviluppo, perché il nostro sistema produttivo ci sta dando delle risposte essenziali in termini di economia circolare e nuove professioni”.