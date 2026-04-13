Associazioni combattentistiche, bando 2026 di Regione Lombardia

Regione Lombardia promuove la funzione sociale, culturale ed educativa delle associazioni combattentistiche d’arma e delle associazioni delle Forze dell’ordine riconosciute a livello nazionale, operanti nel territorio e iscritte nell’elenco regionale. Con una delibera di Giunta, proposta dell’assessore regionale alla Sicurezza e Protezione civile, Romano La Russa, sono stati stanziati 300.000 euro per il nuovo bando a sostegno delle associazioni. Sarà possibile presentare la domanda dal prossimo 22 aprile 2026.

Regione Lombardia rinnova impegno per le associazioni combattentistiche

“Con questo provvedimento – spiega l’assessore La Russa – Regione Lombardia rinnova il proprio impegno concreto a favore delle associazioni combattentistiche. Si tratta di realtà che rappresentano un presidio fondamentale di valori, memoria e coesione sociale nei territori e delle Forze di Polizia. Con queste risorse sosteniamo progetti capaci di valorizzare la storia e promuovere la cultura della sicurezza, coinvolgendo attivamente cittadini e giovani generazioni”.

“Come Regione – conclude La Russa – riconosciamo il ruolo prezioso svolto quotidianamente da queste associazioni e continuiamo a investire per garantire loro strumenti adeguati a proseguire e ampliare le proprie attività sul territorio”.

Il contributo regionale

Ai fini del beneficio del contributo regionale, le diramazioni territoriali delle associazioni combattentistiche devono essere operanti in Lombardia da almeno un anno alla data di apertura del bando ed essere dotate di autonomia gestionale e finanziaria. Il contributo è previsto nella misura massima dell’80% del costo del progetto approvato da Regione. I progetti devono essere conclusi entro il 16 dicembre 2026. Le domande dovranno essere presentate tramite la piattaforma regionale Bandi e Servizi.

Gli interventi finanziabili

Tra gli interventi finanziabili ci sono raduni, cerimonie, manifestazioni, mostre, convegni. Oltre ad attività didattiche per celebrare momenti e date salienti della storia lombarda e della storia delle Forze Armate e delle Forze di Polizia. Ma anche iniziative di cooperazione con le istituzioni locali, al fine di realizzare progetti sociali e di pubblica utilità. In più, possibile anche la manutenzione ordinaria delle sedi per lo svolgimento delle attività associative.