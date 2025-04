Il Quirinale ha insignito il Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria dell’Ats Insubria della medaglia d’argento per l’impegno dimostrato nella gestione dell’emergenza Covid e nell’accoglienza dei cittadini ucraini in fuga dalla guerra.

Covid-19 e fuga ucraini, Ats premiata

Ieri a Roma si è svolta la solenne cerimonia di consegna delle medaglie al ‘Merito della Sanità Pubblica‘ e ai ‘Benemeriti della Salute Pubblica‘. Presente il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il Ministro della Salute Orazio Schillaci. A ritirare il riconoscimento dell’Ats Insubria Annalisa Donadini, presente alla cerimonia con il direttore del Dipartimento Paolo Bulgheroni. Non solo: nel corso dell’evento sono stati premiati anche scienziati, medici, sanitari, ufficiali delle Forze armate, enti e cittadini. Quattro le classi: Medaglia d’oro, d’argento, di bronzo e l’attestato di benemerenza.

Un orgoglio per la Lombardia

“Questo riconoscimento conferito al Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria di Ats Insubria e a tutti i professionisti premiati che operano in Lombardia – ha detto l’assessore regionale al Welfare Guido Bertolaso – rappresenta un orgoglio per tutti noi. È il segno tangibile di quanto il lavoro svolto sui territori sia stato fondamentale per tutelare la salute pubblica e i diritti delle persone più fragili. La Lombardia continua a distinguersi per l’eccellenza e l’impegno del suo sistema sanitario”.

Le motivazioni del premio ad Ats Insubria

A questo link l’elenco dei premiati e le motivazioni.