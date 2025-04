“Bisogna essere ottimisti anche di fronte a questi momenti turbolenti, credo che potremo affrontare le difficoltà e trovare mercati che potranno soddisfare le necessità di questo comparto”. Si è espresso così il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, all’inaugurazione della 63esima edizione del Salone del Mobile.

I presenti al taglio del nastro del Salone del Mobile 2025: design protagonista

Al taglio del nastro, alla Fiera di Milano Rho in programma fino a domenica, erano presenti il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, l’assessore regionale al Design e Moda, Barbara Mazzali, l’assessore regionale alla Cultura, Francesca Caruso, il presidente del Consiglio regionale, Federico Romani, il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, la presidente del Salone del Mobile, Maria Porro, il presidente di FederlegnoArredo, Claudio Feltrin, oltre all’ad di Fiera Milano Francesco Conci.

Salone del Mobile 2025, Fontana: design promuove competitività

“Il Salone del Mobile – ha aggiunto il governatore – contribuisce a promuovere la competitività dell’intero Paese e la Lombardia è, anche in questo caso, motore trainante di un sistema vincente e assolutamente qualificato. Questo appuntamento è, a tutti gli effetti, una piattaforma di creatività e idee, al servizio dello sviluppo”.

Mazzali: questa manifestazione è potente motore economico

“Il Salone del Mobile – ha evidenziato l’assessore Barbara Mazzali – è l’emblema della forza creativa, produttiva e identitaria della Lombardia e dell’Italia intera”.

“Considero questa manifestazione – ha aggiunto Mazzali – non solo una vetrina straordinaria del nostro saper fare, ma anche un potente motore economico e culturale, capace di proiettare il nostro Made in Italy nel mondo. In un momento complesso come quello attuale, il Salone si conferma simbolo della nostra riscossa: una risposta concreta, elegante e innovativa, che parla a 50 Paesi e conquista milioni di presenze. La qualità italiana non si discute: si sceglie. E continua a essere scelta, anche oltreoceano”.