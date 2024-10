Regione Lombardia premia 53 attività storiche della provincia di Mantova

Tappa a Mantova per l’evento itinerante con cui Regione Lombardia premia sui territori le Attività storiche riconosciute nel 2024. Un’iniziativa voluta dall’assessore regionale allo Sviluppo economico, Guido Guidesi, con la collaborazione delle Camere di Commercio e dedicata a negozi, locali e botteghe artigiane che hanno svolto il proprio esercizio senza interruzioni per un periodo non inferiore a 40 anni.

Sono 53 le ‘nuove’ imprese storiche della provincia di Mantova che hanno ottenuto il marchio identificativo durante la cerimonia svoltasi al Ma.Mu (Mantova Multicentre). A consegnare il riconoscimento il commissario straordinario della Camera di Commercio locale, Carlo Zanetti.

Assessore Guidesi: innovazione e tradizione

“Con il premio – ha evidenziato l’assessore Guidesi – Regione Lombardia riconosce ufficialmente lo straordinario ruolo delle attività storiche all’interno delle comunità: è il nostro sentito grazie per un lavoro che, da decenni, portano avanti con competenza e tenacia, garantendo al territorio servizi fondamentali e occupazione. Si tratta di negozi, locali e botteghe che hanno saputo innovarsi nella tradizione, attraversando congiunture economiche difficili e trovando la forza per dare continuità all’impresa, spesso riuscendo a realizzare il ricambio generazionale. Ogni attività custodisce una storia economica e familiare che va raccontata e valorizzata, perché se la Lombardia è ai vertici d’Europa lo deve anche e soprattutto a loro. Regione è convintamente dalla parte degli esercizi di vicinato che incarnano l’anima della nostra terra”.

Sostegno concreto

“Al riconoscimento – ha proseguito Guidesi – Regione affianca uno strumento di sostegno molto concreto destinato alle Attività storiche: un bando da oltre 12 milioni di euro riservato proprio alle aziende che figurano nell’albo regionale, così da supportarle nella riqualificazione del locale, negli interventi di restauro o conservazione, nelle iniziative di innovazione o nei processi per la trasmissione d’impresa”. Il bando è stato appena chiuso e nei prossimi giorni ci sarà la pubblicazione dei beneficiari.

Assessore Beduschi: custodi della nostra cultura

“Le attività storiche di Mantova – ha commentato l’assessore mantovano Alessandro Beduschi – sono un patrimonio prezioso che racconta la nostra storia e le nostre tradizioni, oltre a continuare a rappresentare un volàno per l’economia locale. È un onore premiare coloro che, con dedizione e creatività, contribuiscono a mantenere vivo il nostro tessuto sociale ed economico. Ringrazio l’assessore Guidesi per aver valorizzato tante piccole grandi storie mantovane. Insieme dobbiamo continuare a sostenere le peculiarità locali, vere custodi della nostra cultura”.

L’elenco delle ‘nuove’ Attività storiche

Queste le 53 ‘nuove’ Attività storiche in provincia di Mantova (22 botteghe artigiane storiche, 10 locali storici, 21 negozi storici).

Bagnolo San Vito

EFFE AUTO, 1982, Bottega artigiana storica, Auto e Moto.

Borgo Mantovano

RISTORANTE IL TARTUFO, 1964, Locale storico, Ristorazione.

Canneto sull’Oglio

RISTORANTE DAL PESCATORE, 1975, Locale storico, Ristorazione.

Casalmoro

STEFANO PARRUCCHIERE, 1977, Bottega artigiana storica, Cura della persona.

Casaloldo

OFFICINA FILIPPINI, 1964, Bottega artigiana storica, Auto e Moto.

PANIFICIO BERTANI,1978, Bottega artigiana storica, Alimentari e specialità alimentari.

Castelbelforte

CAVIGAR, 1957, Bottega artigiana storica, Casa e arredamento.

Castel d’Ario

AUTOCENTER, 1977, Negozio storico, Auto e Moto.

Castel Goffredo

BAR CASALPOGLIO, 1898, Locale storico, Bar e tabaccheria.

ELETTROFRIGOR DI NEGRISOLI, 1961, Negozio storico, Attrezzature.

Castiglione delle Stiviere

CARROZZERIA BIGNOTTI BRUNO, 1977, Bottega artigiana storica, Auto e Moto.

CENTRO ESTETICO LUCIA, 1975, Bottega artigiana storica, Cura della persona.

Goito

AUTOFFICINA TODESCHI, 1967, Bottega artigiana storica, Auto e Moto.

BAR VANDA, 1976, Locale storico, Bar e tabaccheria.

LA STORICA BOTTEGA, 1972, Negozio storico, Alimentari e specialità alimentari.

MOCAMBO, 1967, Negozio storico, Ristorazione.

PANIFICIO BORSELLI, 1972, Negozio storico, Alimentari e specialità alimentari.

Gonzaga

ARREDAMENTI CONATO, 1974, Negozio storico, Casa e arredamento.

CO.FER.ALL. SRL, 1974, Bottega artigiana storica, Casa e arredamento.

FARMACIA CONTI, 1950, Negozio storico, Salute e benessere.

GIROTONDO INTIMO, 1981, Negozio storico, Abbigliamento e accessori.

SNACK BAR 2000, 1983, Locale storico, Bar e tabaccheria.

TABACCHERIA CENTRALE, 1973, Negozio storico, Bar e tabaccheria.

Guidizzolo

GIOIELLERIA RESIDORI, 1962, Bottega artigiana storica, Preziosi.

Mantova

EMPORIO BIANCHINI, 1979, Negozio storico, Miscellanea.

ETRE’, 1983, Negozio storico, Abbigliamento e accessori.

LABORATORIO DI OROLOGERIA COTIFAVA, 1974, Bottega artigiana storica, Attrezzature.

NEGRETTI, 1972, Negozio storico, Casa e arredamento.

PANIFICIO BERTOLI LORENZO, 1926, Bottega artigiana storica, Alimentari e specialità alimentari.

Monzambano

TRATTORIA LA PESA, 1969, Locale storico, Ristorazione.

Ostiglia

BIANCHINI ALBERTO SNC, 1974, Bottega artigiana storica, Attrezzature.

SALVARANI SPORT, 1972, Negozio storico, Sport e tempo libero.

Poggio Rusco

CAVALLINI LEO, 1977, Bottega artigiana storica, Auto e Moto.

MAZZALI, 1936, Negozio storico, Preziosi.

TRATTORIA QUATARCA’, 1969, Locale storico, Ristorazione.

Porto Mantovano

GIOVANZANA, 1980, Negozio storico, Auto e Moto.

PARRUCCHIERI TIPA, 1972, Bottega artigiana storica, Cura della persona.

Quistello

RISTORANTE ALL’ ANGELO, 1971, Locale storico, Ristorazione.

Roncoferraro

LEBOVITZ, 1951, Negozio storico, Alimentari e specialità alimentari.

MAGNANI ONORANZE FUNEBRI, 1950, Negozio storico, Articoli sacri.

PASTICCERIA “LA FAVORITA”, 1980, Locale storico, Gelaterie pasticcerie e torrefazioni.

San Benedetto Po

GELATERIA BIANCA, 1966, Locale storico, Gelaterie pasticcerie e torrefazioni.

TEMA DI TRENTINI MARCO, 1972, Bottega artigiana storica, Auto e Moto.

San Martino dall’Argine

DAL 1976 LINI LINO SOTTACETI, 1976, Bottega artigiana storica, Miscellanea.

Sermide e Felonica

AUTORICAMBI SARTI, 1973, Negozio storico, Auto e Moto.

FALEGNAMERIA BERTOLASI, 1976, Bottega artigiana storica, Casa e arredamento.

Serravalle a Po

S.G. GOMME, 1979, Bottega artigiana storica, Auto e Moto.

Solferino

GIOIELLERIA CAUZZI, 1968, Bottega artigiana storica, Preziosi.

Suzzara

CARROZZERIA PICCININI, 1977, Bottega artigiana storica, Auto e Moto.

DOPPIOZEROPIU’, 1984, Negozio storico, Abbigliamento e accessori.

VAIFRO STUDIO PARRUCCHIERE, 1971, Bottega artigiana storica, Cura della persona.

Viadana

EUROCAR, 1980, Negozio storico, Auto e Moto.

ROSSI FERRAMENTA, 1978, Negozio storico, Attrezzature.

I riconoscimenti dal 2004 in provincia di Mantova

Sale così a 322 il numero delle piccole imprese della provincia di Mantova che possono fregiarsi del marchio di ‘Attività storica’ rilasciato da Regione Lombardia. Sul sito www.attivitastoriche.regione.lombardia.it saranno disponibili le foto di ciascun esercizio premiato: il portale contiene una pagina dedicata a ogni attività riconosciuta comprensiva di descrizione e fotogallery.

Tour nelle imprese

La giornata mantovana dell’assessore Guidesi si è aperta in mattinata con la visita a diverse imprese nell’ambito del ‘tour istituzionale’ volto a proseguire, sui territori, il dialogo col mondo produttivo illustrando gli strumenti di supporto alle aziende messi a disposizione da Regione Lombardia. L’assessore ha visitato CMM Laser a Medole, Bertani Autotrasporti spa a Castiglione delle Stiviere e Berman spa a San Benedetto Po, prima di partecipare al convegno ‘Intelligenza artificiale applicata ai processi core aziendali’ nella sede di Confindustria Mantova.