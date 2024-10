Regione Lombardia premia 37 attività storiche della provincia di Cremona

Tappa a Cremona per l’evento itinerante con cui Regione Lombardia premia sui territori le Attività storiche riconosciute nel 2024. Un’iniziativa voluta dall’assessore regionale allo Sviluppo economico, Guido Guidesi, con la collaborazione delle Camere di Commercio e dedicata a negozi, locali e botteghe che hanno svolto il proprio esercizio senza interruzioni per un periodo non inferiore a 40 anni.

Sono 37 le ‘nuove’ imprese storiche della provincia di Cremona che hanno ottenuto il marchio identificativo durante la cerimonia svoltasi nella sede cremonese della Camera di Commercio. A consegnare il riconoscimento, oltre all’assessore Guidesi, anche il commissario straordinario della Camera di Commercio locale, Gian Domenico Auricchio.

Assessore Guidesi: ruolo fondamentale nelle comunità

“Attraverso il marchio identificativo – ha evidenziato l’assessore Guidesi – Regione riconosce ufficialmente il ruolo fondamentale delle Attività storiche all’interno delle comunità lombarde: garantiscono servizi di qualità e occupazione e contribuiscono alla vivibilità del territorio, di cui custodiscono le tradizioni e incarnano la memoria storica. Negozi, locali e botteghe storiche sono l’anima del nostro tessuto economico e sociale: generazione dopo generazione hanno vinto sfide quotidiane innovando e restando competitivi nonostante le avversità. A loro va il nostro enorme ringraziamento”.

Il bando regionale

“Oltre al riconoscimento – ha proseguito Guidesi – Regione ha attivato uno strumento di sostegno concreto: un bando riservato proprio alle imprese storiche che figurano nell’albo regionale, così da supportarle nella riqualificazione del locale, negli interventi di restauro, nelle iniziative di innovazione o nei processi per la trasmissione d’impresa”. La graduatoria del bando è stata pubblicata nei giorni scorsi: per il territorio della provincia di Cremona le attività beneficiarie sono 49 per complessivi 743.894 euro di contributi.

L’elenco delle ‘nuove’ Attività storiche

Queste le 37 ‘nuove’ Attività storiche in provincia di Cremona (12 botteghe artigiane storiche, 7 locali storici, 18 negozi storici).

Calvatone

MALCISI, 1979, Negozio storico, Attrezzature.

Camisano

BRAGUTI, 1946, Negozio storico, Abbigliamento e accessori.

Casaletto Ceredano

ANTICA TRATTORIA CAMPARI, 1949, Locale storico, Ristorazione.

Casalmaggiore

CAPELLI AUTOMOBILI 1981, Negozio storico, Auto e Moto.

Castelleone

RISTO CAFE MEETING, 1983, Locale storico, Bar e tabaccheria.

BRAZZOLI PARRUCCHIERE UOMO E BARBIERE, 1969, Bottega artigiana storica, Cura della persona.

LABORATORIO ORAFO IVONNE ROSSI, 1983, Bottega artigiana storica, Preziosi.

BAR OSTERIA TORRAZZO, 1975, Locale storico, Bar e tabaccheria.

Crema

FORME, 1981, Negozio storico, Casa e arredamento.

ANGELO AGOSTINO ACCONCIATURE, 1966, Bottega artigiana storica, Cura della persona.

LA NUOVA IMMAGINE, 1982, Negozio storico, Ottica e fotografia.

BERTOLOTTI ILLUMINAZIONE, 1967, Negozio storico, Casa e arredamento.

EMMA MAFFIOLI GIOIELLI, 1981, Negozio storico, Preziosi.

ERBORISTERIA , 1983, Negozio storico, Salute e benessere.

PASTICCERIA CAFFETTERIA SAMANNI A, 1975, Locale storico, Gelaterie pasticcerie e torrefazioni.

Cremona

GIOIELLERIA CARUBELLI, 1978, Bottega artigiana storica, Preziosi.

LA BOTTEGA DELLA PIZZA, 1972, Locale storico, Ristorazione.

PANIFICIO BONSERI, 1969, Bottega artigiana storica, Alimentari e specialità alimentari.

RIO BAR, 1960, Locale storico, Bar e tabaccheria.

OSCAR ACCONCIATURE, 1965, Bottega artigiana storica, Cura della persona.

ROSSI ELETTRODOMESTICI, 1973, Negozio storico, Attrezzature.

AUTOFFICINA NOLLI, 1965, Bottega artigiana storica, Auto e Moto.

DIDATTICA DANTE, 1972, Negozio storico, Cartoleria e libreria.

Dovera

RANA GIOIELLI, 1982, Bottega artigiana storica, Preziosi.

Genivolta

LA CASA DEL FORMAGGIO DA GERUMEN, 1965, Negozio storico, Alimentari e specialità alimentari.

Isola Dovarese

LA BOTTEGA DEL BISCOTTO, 1973, Negozio storico, Alimentari e specialità alimentari.

Olmeneta

OSTERIA DELL’OLMO, 1974, Locale storico, Ristorazione.

Pandino

ARCOBALENO, 1984, Negozio storico, Abbigliamento e accessori.

Persico Dosimo

ARREDAMENTI DONDI, 1980, Negozio storico, Casa e arredamento.

Pizzighettone

PEDRONI, 1959, Bottega artigiana storica, Preziosi.

Rivolta d’Adda

FARMACIA FERRARIO, 1926, Negozio storico, Salute e benessere.

VALERI TENDE, 1969, Bottega artigiana storica, Casa e arredamento.

Robecco d’Oglio

FIASCHETTERIA DUEBI, 1977, Negozio storico, Alimentari e specialità alimentari.

Soresina

FARMACIA LOMBARDINI GHEZZI, 1965, Negozio storico, Cura della persona.

Spino d’Adda

ZANINI & FERRARI CARROZZERIA, 1969, Bottega artigiana storica, Auto e Moto.

FLAVIO EASY LOOK, 1983, Negozio storico, Cura della persona.

Trigolo

ARRIGONI EMANUELA , 1981, Bottega artigiana storica, Cura della persona.

I riconoscimenti dal 2004 in provincia di Cremona

Sale così a 341 il numero delle piccole imprese della provincia di Cremona che possono fregiarsi del marchio di ‘Attività storica’ rilasciato da Regione Lombardia. Sul sito www.attivitastoriche.regione.lombardia.it saranno disponibili le foto di ciascun esercizio premiato: il portale contiene una pagina dedicata a ogni attività riconosciuta comprensiva di descrizione e fotogallery.